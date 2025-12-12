Dodik: Apsolutna laž da sam koristio avion Vlade Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da nije koristio avion Vlade Republike Srpske i da je takva tvrdnja samo primjer zloupotreba društvenih mreža, s ciljem degradacije drugog.

"Danas je na sceni ogromna količina laži, s ciljem degradacije i poništenja drugog. Laž ne može da bude politika. Bezočna laž patoloških tipova svaki dan neke ljude hrani. I onda ste prisiljeni da o tome govorite i dajete značaj onom ko je to izmislio", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je poručio da nije sposoban da putem društvenih mreža laž koristi kao političko sredstvo.

"Nažalost, takvi postoje, kao i oni koji ih konzumiraju", naglasio je Dodik.