U Trebinju nije falilo dobrog novogodišnjeg provoda: Veselo pod platanima

Iako hladnije nego inače, u Trebinju nije falilo dobrog novogodišnjeg provoda. Žiža zbivanja naravno pod platanima.

Kroz krošnje stogodišnjih platana i ovaj put su otišle one najvažnije i najljepše želje, poželjeli su ih Hercegovci ali i brojni gosti.

A gosti su stigli sa svih strana najviše ih je iz Srbije. Nisu se pokajali.

Odakle ste? Iz Kruševca. Zašto u Trebinje? Nismo nikada bili, a željeli smo. I kako je? Za sada super tek smo stigli. Je l vam hladno? Nije, nije, super

Predivno je, svima želim sve najbolje. Puno zdravlja sreće i veselja. Jeste li odavde? Ne, iz Pelješca smo.

Da svi budemo živi i zdravi i da nijedno dijete ne bude bolesno. Odakle ste vi? Iz Kosovske Mitrovice.

A južnjaci kao i obično, veseli i nasmijani, pravi domaćini. Hercegovačkih delicija nije falilo, baš kao ni novogodišnjih želja.

"Puno zdravlja sreće i veselja. Ostalo će doći sve na svoje. Najljepši grad na svijetu. Srećna vam Nova godina.

Prelijepo, inače u Trebinju je najljepše. Šta želite? Zdravlje zdravlje na prvom mjestu,

Šta Trebinjci žele? Mnogo sreće zdravlja, mir i promjene na bolje.

Večeras nema zime uz dobro hercegovačko vino, ulazimo sa prijateljima u novo ljeto, sa radošću i veseljem. Kako ide Rada uz vino? Idealno ide idealno ako smijem reći, supruga mi je tu nadam se da me neće ružiti.

Evo kaže Rada deset ispod nule na polju, vi nudite kuvano vino, kakva je ta kombinacija. Plus pet ili šest. Odlična kombinacija, ugrije.

Svojom pjesmom i energijom sve je dodatno začinila Rada Manojlović. Jedino što je uplašilo jeste da će se ostvariti stihovi njene pjesme „deset ispod nule“. Rješenje smo joj brzo predočili.

Rada Manojlović: Čula sam da sam vam donijela zimu. Da su vam prethodne godine bile toplije.

Jovića Milošević, direktor TO Trebinje: Moram da vam kažem da je to Bojan najavio prije desetak dana kada je pitao šta ako bude deset ispod nule. Ja sam rekao imamo delicije, imamo vino, rakiju.

Rada: Ja sam ponijela neku rakiju.

Bojan: Rado hercegovačku lozu morate probati.

Rada: Pa što ne rekoste.

Bojan: To ćemo prije koncerta.

Rada: Aha, to preko štele. Hvala vam puno.

Direktor Turističke organizacije saopštio je da su svi smještajni kapaciteti popunjeni. Policija je saopštila da je sve prošlo mirno. Zato još jednom.

"Svima želim srećnu Novu godinu."