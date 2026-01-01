Logo
Trovanje dimom u Kalesiji: Šest osoba prebačeno na UKC Tuzla

Iz Doma zdravlja Kalesija upućeno je šest pacijenata u Kliniku za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Tuzla zbog povreda nastalih inhalacijom dima, saopšteno je danas iz UKC Tuzla.

Dva pacijenta su hospitalizovano na navedenoj klinici, jedan je zbog povrede noge upućen u Kliniku za ortopediju, dok su tri pacijenta nakon opservacije vraćena na kućno liječenje.

Iz UKC Tuzla naveli su da su pacijenti klinički stabilni.

Nije navedeno kako je došlo do trovanja dimom.

