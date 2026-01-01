Trovanje dimom u Kalesiji: Šest osoba prebačeno na UKC Tuzla

Izvor:
SRNA
01.01.2026
17:38
Komentari:0
Iz Doma zdravlja Kalesija upućeno je šest pacijenata u Kliniku za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Tuzla zbog povreda nastalih inhalacijom dima, saopšteno je danas iz UKC Tuzla.
Dva pacijenta su hospitalizovano na navedenoj klinici, jedan je zbog povrede noge upućen u Kliniku za ortopediju, dok su tri pacijenta nakon opservacije vraćena na kućno liječenje.
Iz UKC Tuzla naveli su da su pacijenti klinički stabilni.
Nije navedeno kako je došlo do trovanja dimom.
Najnovije
Najčitanije
19
30
19
26
19
23
19
17
19
12
Trenutno na programu