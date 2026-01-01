Srpsku za 11 mjeseci posjetilo skoro pola miliona turista

U Republici Srpskoj su tokom 11 mjeseci lani registrovana 477.944 dolaska i 1.125.259 noćenja turista, rečeno je Srni u republičkoj Turističkoj organizaciji u kojoj očekuju da je, uz podatke iz decembra, ostvareno više od pola miliona dolazaka u Srpsku.

Poredeći podatke za 11 mjeseci lani, u odnosu na isti period pretprošle godine, ostvaren je rast od 20.383 dolaska i 29.527 noćenja u Republici Srpskoj, odnosno 4,5 odsto više dolazaka i 2,7 odsto više noćenja.

Saradnik za odnose sa javnošću u Turističkoj organizaciji Sanela Šimun izjavila je da je broj noćenja u planinskim mjestima povećan od 5,9 odsto, dok su banjska mjesta zabilježila smanjenje od 1,4 odsto.

''Ostala turistička mjesta su zabilježila povećanje od 3,5 odsto - to su druga mjesta koja posjeduju atraktivne faktore kao što su klimatski, kulturno-istorijski, te riječna i jezerska mjesta'', rekla je Šimunova i dodala da su se gosti tokom 11 mjeseci lani u prosjeku zadržavali 2,4 dana.

Šimunova je navela da su, kao i prethodne godine, najveću posjetu, osim domaćih turista, ostvarili gosti iz okruženja - Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, dok se od ostalih zemalja ističu Turska, Njemačka, Austrija, Kina i Italija.

Prema riječima Šimunove, domaći turisti su najveći broj noćenja ostvarili u banjskim mjestima, zatim slijede ostala turistička koja posjeduju atraktivne faktore, pa planinska i ostala mjesta, koja se ne mogu razvrstati ni u jednu od navedenih grupa, a raspolažu ugostiteljskim objektima za smještaj.

''Strani turisti su najveći broj noćenja ostvarili u ostalim turističkim mjestima, zatim u banjskim, pa planinskim mjestima'', rekla je Šimunova.