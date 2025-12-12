Logo
Large banner

Vidović: Prijedlog budžeta iduće sedmice u Skupštini

Izvor:

SRNA

12.12.2025

12:45

Komentari:

0
Видовић: Приједлог буџета идуће седмице у Скупштини

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović najavila je Srni da će naredne sedmice biti održana sjednica Narodne skupštine Srpske na kojoj će poslanici razmatrati Prijedlog republičkog budžeta za narednu godinu od 7,409 milijardi KM.

"Kao i svake godine, ovo je vrijeme za izradu prijedloga budžeta Srpske za narednu godinu i planiramo da bude usvojen u decembru. Tako će biti i ovaj put", rekla je Vidovićeva.

Prijedlog republičkog budžeta za narednu godinu, koji je za 659 miliona KM veći od ovogodišnjeg budžeta, Vlada Srpske je utvrdila na posebnoj sjednici održanoj u srijedu, 10. decembra.

Podijeli:

Tagovi:

Zora Vidović

budžet

Narodna skupština Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Lisice zatvor pritvor

Svijet

Pijan bacio dvije mačke kroz prozor, životinje nisu preživjele

4 h

0
Продаје двије куће и воћњак за 20.000 КМ

Srbija

Prodaje dvije kuće i voćnjak za 20.000 KM

4 h

0
Дарко Младић поздравио захтјеве Србије и Русије у Савјету безбједности УН

Republika Srpska

Darko Mladić pozdravio zahtjeve Srbije i Rusije u Savjetu bezbjednosti UN

4 h

0
Сајбер напад на франуски МУП: Нападач је успио да приступи бројним датотекама

Svijet

Sajber napad na franuski MUP: Napadač je uspio da pristupi brojnim datotekama

4 h

0

Više iz rubrike

Додик: У БиХ наметнуто да си добар само ако прихваташ оно што мисле у Сарајеву

Republika Srpska

Dodik: U BiH nametnuto da si dobar samo ako prihvataš ono što misle u Sarajevu

4 h

3
Дарко Младић поздравио захтјеве Србије и Русије у Савјету безбједности УН

Republika Srpska

Darko Mladić pozdravio zahtjeve Srbije i Rusije u Savjetu bezbjednosti UN

4 h

0
Шеранић: Загађење ваздуха подстиче различите врсте респираторних обољења

Republika Srpska

Šeranić: Zagađenje vazduha podstiče različite vrste respiratornih oboljenja

4 h

0
Додик: Дејтон константно руше бошњачки фактори на штету Срба

Republika Srpska

Dodik: Dejton konstantno ruše bošnjački faktori na štetu Srba

6 h

4
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

14

Nove fotografije sa Epstinovog imanja, brojni moćnici na njima

17

12

Mirka Vasiljević se okušala u ovim igrama, ali nije imala sreće

17

06

Opasnost od povreda: Igračka povučena sa tržišta BiH

16

58

Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

16

50

Kojić: O prijedlogu zakona o VSTS bez analize i mišljenja stručne javnosti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner