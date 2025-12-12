Vidović: Prijedlog budžeta iduće sedmice u Skupštini

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović najavila je Srni da će naredne sedmice biti održana sjednica Narodne skupštine Srpske na kojoj će poslanici razmatrati Prijedlog republičkog budžeta za narednu godinu od 7,409 milijardi KM.

"Kao i svake godine, ovo je vrijeme za izradu prijedloga budžeta Srpske za narednu godinu i planiramo da bude usvojen u decembru. Tako će biti i ovaj put", rekla je Vidovićeva.

Prijedlog republičkog budžeta za narednu godinu, koji je za 659 miliona KM veći od ovogodišnjeg budžeta, Vlada Srpske je utvrdila na posebnoj sjednici održanoj u srijedu, 10. decembra.