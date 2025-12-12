Darko Mladić pozdravio zahtjeve Srbije i Rusije u Savjetu bezbjednosti UN

Zahtjev Srbije da general Ratko Mladić bude pušten iz haškog pritvora zbog teškog zdravstvenog stanja i da ostali osuđenici kaznu služe u Srbiji suštinski je važan, kao i zahtjev Rusije za okončanje rada Mehanizma u Hagu u junu iduće godine, rekao je Srni generalov sin Darko Mladić.

Zahtjev Srbije da general Ratko Mladić bude pušten iz haškog pritvora zbog teškog zdravstvenog stanja i da ostali osuđenici kaznu služe u Srbiji suštinski je važan, kao i zahtjev Rusije za okončanje rada Mehanizma u Hagu u junu iduće godine, rekao je Srni generalov sin Darko Mladić.

Darko Mladić pozdravio je stav Srbije iznesen na sjednici Savjeta bezbjednosti UN.

"To je nešto što mi već godinama zastupamo. Suštinski je bitno ovo što su Srbija i Rusija tražile da se ti ljudi, koji su teško bolesni, puste. I dodatno Rusija je tražila da tribunal završi sa radom u najkraćem mogućem roku", istakao je Darko Mladić.

Svijet Snažna ruska ofanziva u UN u korist Srba: Na meti Hag!

On je naveo da je Srbija faktički u sažetom, ali jako efektnom obraćanju iznijela stavove prema sadašnjoj administraciji Haškog tribunala, odnosno Mehanizma, te izrazio nadu da će stav Srbije imati efekta i na stav predsjednika Mehanizma Grasijele Gati Santane, koja odlučuje o tim stvarima.

"Važno je ovo što je Srbija rekla i eksplicitno se založila, kao uostalom i Rusija. Rusija je imala jako sličan stav o tom pitanju i rekla, ako sam dobro razumeo, da Tribunal, odnosno Mehanizam, treba da bude zatvoren na sledećem zasedanju Saveta bezbednosti koji će biti u junu, to jest za šest meseci", rekao je Darko Mladić.

On je podsjetio da je odbrana generala Mladića prije mjesec dana podnijela zahtjev za njegovo puštanje, koji je ograničenog karaktera i drugačiji nego dosadašnji, ali da do danas još nije dobijen odgovor od haškog Mehanizma.

Darko Mladić je naveo da su i Srbija i Rusija na sjednici Savjeta bezbjednosti imale prilično jasne i argumentovane stavove, ali da treba vidjeti da li će to da utiče na odluke koje bude donosila predsjednik Mehanizma.

"Nemaju rokove, nažalost, i oni time često manipulišu", dodao je on.

Darko Mladić rekao je da odbrana i porodice generala Mladića često šalju ljekare da ga posjete u haškoj bolnici, gdje leži nepokretan više od godinu dana.

Svijet Putin i Erdogan razgovarali 40 minuta iza zatvorenih vrata

"Bila su dva ljekara, ali ja mislim vrlo uskoro, u zavisnosti od njihovih obaveza, imaćemo još možda jednog ili dvojicu, ali u ovom trenutku nemamo ništa u proceduri za posetu", rekao je Mladić.

On je dodao da porodica često posjećuje generala Mladića u haškoj bolnici, ali da obično za Novu godinu ne ide, jer je tada jako komplikovano zbog velikih gužvi na aerodromima, te da će poslije Nove godine vrlo brzo neko biti sa njim.

Srbija je na protekloj sjednici Savjeta bezbjednosti UN još jednom zatražila da ovo tijelo donese odluku da osuđeni kaznu zatvora izdržavaju u zemlji čiji su državljani, a pod nadzorom Mehanizma ili drugog tijela koje je bi ovlastio Savjet.

Zatraženo je i rano puštanje na slobodu bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, iz humanih razloga zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja, za šta je Srbija dala sve potrebne garancije.

General Ratko Mladić uhapšen je 26. maja 2011. godine u Srbiji i izručen Haškom tribunalu, gdje je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za navodne ratne zločine u BiH.

Tokom boravka u pritvoru više puta je liječen u haškoj bolnici zbog teških zdravstvenih problema, uključujući operaciju na srcu tokom koje mu je ugrađen stent, a više od godinu dana leži nepokretan u haškoj pritvorskoj bolnici.