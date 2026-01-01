Logo
Pakao u novogodišnjoj noći: Satima zlostavljao djevojku, detalji mučenja lede krv!

01.01.2026

19:52

Foto: ATV

Tokom novogodišnje noći u Surčinu u Beogradu se odvijalo strašno porodično nasilje koje je trajalo satima, saznaje "Telegraf".

Prema pisanju pomenutog portala, uhapšen je muškarac zbog sumnje da je brutalno zlostavljao i mučio svoju partnerku.

Prema nezvaničnim informacijama istog portala iz istrage, sumnja se da je muškarac šamarao, čupao za kosu i udarao glavom o zid svoju partnerku. Policija je morala da interveniše i tako se nasilje okončalo.

Povrijeđena djevojka je prevezena u bolnicu gdje su joj konstatovane povrede glave i brojni podlivi po tijelu. Iz bolnice za pomenuti portal kažu da je pretrpjela ozbiljne traume i da ima ozbiljne povrede.

"Osumnjičeni se tereti za krivično djelo zlostavljanje i mučenje. S obzirom na to da je maltretiranje trajalo u kontinuitetu tokom praznične noći, tužilaštvo će zahtijevati najoštrije mjere", kaže izvor portala blizak istrazi.

Nasilje

Nova godina

