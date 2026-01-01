Određen pritvor Trebinjcu zbog pucnjave

Osnovni sud u Trebinju odredio je jednomjesečni pritvor muškarcu čiji su inicijali S.B. /28/ iz tog grada, osumnjičenom za pucnjavu 30. decembra u kući u naselju Vinogradi.

Lice S.B. osumnjičeno je za krivična djela izazivanje opšte opasnosti, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, te narušavanje nepovredivosti stana, saopšteno je iz Okružnog tužilaštva u Trebinju.

Hronika Pucnjava u Trebinju, jedna osoba ranjena

Pritvor po rješenju Osnovnog suda može trajati najduže mjesec dana, počevši od 30. decembra.

Iz tužilaštva je ranije saopšteno da je lice S.B. povrijeđeno iz vatrenog oružja prilikom fizičkog sukoba sa Z.T, u čiju kuću je provalilo.