Šta je obilježilo rad Narodne skupštine u protekloj godini?

Protekla godina bila je jedna od najizazovnijih u radu Narodne skupštine Republike Srpske, ocijenio je predsjednik parlamenta. Donosili su se zaključci, odluke, zakoni, neki se i povlačili.

I prošle godine bilo je više posebnih nego redovnih sjednica, ali tako je diktirala politička situacija, kaže Stevandić. Ovo je, po njegovom mišljenju, najbolji i najefikasniji parlament u BiH.

"Nijedna naša sjednica nije zapela, sve su dovedene do kraja. Ako je usput neko bio nezadovoljan, radi količine svoga marketinga, to je njegov problem. U svakom slučaju, veoma uspješan rad u veoma teškom i turbulentnom vremenu. U jednom momentu predsjednik Srpske, Vlade i Narodne skupštine su bili na potjernicama, ali mi nismo svoj lični komoditet stavljali ispred rada institucija", kaže Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske

Nismo se bavili samo politikom, već i ekonomijom i drugim važnim pitanjima, poručuju iz SNSD-a.

"Mislim da je plan rada Narodne skupštine ostvaren. Možda se nekome ne sviđa da li ej bilo više posebnih ili redovnih sjednica, ali sve te stvari su diktirane iz vana. Diktiraju nam i političko Sarajevo, i Šmit i Ustavni sud BiH", rekao je Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Ipak, iz opozicije su iznijeli niz primjedbi na rad republičkog parlamenta. Nebojša Vukanović najviše zamjerki ima na ponašanje predsjednika Skupštine.

"Gotovo da ne prođe nijedna sjednica bez incidenta, bez njegovog dobacivanja, prekida sjednice, izbacivanja poslanika. To je nešto što će ostaviti trajnu mrlju na parlamentu", kaže Nebojša Vukanović, šef Kluba poslanika Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske

Ne može se reći da je rad Narodne skupštine Srpske neefikasan, ali je činjenica da su se sjednice često pretvarale u lične obračune poslanika, stav je političkih analitičara.

"Ima tu mnogo politizacije, manipulacije, nekih ponašanja za jednokratnu upotrebu. Narodne skupštine treba da budu mjesto pretresanja zakona, bez politizacije", rekao je Dragomir Vuković, politički analitičar.

Ne treba zaboraviti ni to da je posebnu sjednicu u avgustu obilježila i lažna dojava o postavljenoj bombi u Narodnoj skupštini. Bila je to sjednica na kojoj se, između ostalog, raspravljalo o presudi Suda BiH predsjedniku Srpske, ali i o Zakonu o referendumu i građanskoj inicijativi.