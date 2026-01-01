Logo
Large banner

Šta je obilježilo rad Narodne skupštine u protekloj godini?

Autor:

Branka Dakić

01.01.2026

19:36

Komentari:

0
Шта је обиљежило рад Народне скупштине у протеклој години?
Foto: ATV

Protekla godina bila je jedna od najizazovnijih u radu Narodne skupštine Republike Srpske, ocijenio je predsjednik parlamenta. Donosili su se zaključci, odluke, zakoni, neki se i povlačili.

I prošle godine bilo je više posebnih nego redovnih sjednica, ali tako je diktirala politička situacija, kaže Stevandić. Ovo je, po njegovom mišljenju, najbolji i najefikasniji parlament u BiH.

"Nijedna naša sjednica nije zapela, sve su dovedene do kraja. Ako je usput neko bio nezadovoljan, radi količine svoga marketinga, to je njegov problem. U svakom slučaju, veoma uspješan rad u veoma teškom i turbulentnom vremenu. U jednom momentu predsjednik Srpske, Vlade i Narodne skupštine su bili na potjernicama, ali mi nismo svoj lični komoditet stavljali ispred rada institucija", kaže Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske

Nismo se bavili samo politikom, već i ekonomijom i drugim važnim pitanjima, poručuju iz SNSD-a.

"Mislim da je plan rada Narodne skupštine ostvaren. Možda se nekome ne sviđa da li ej bilo više posebnih ili redovnih sjednica, ali sve te stvari su diktirane iz vana. Diktiraju nam i političko Sarajevo, i Šmit i Ustavni sud BiH", rekao je Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Ipak, iz opozicije su iznijeli niz primjedbi na rad republičkog parlamenta. Nebojša Vukanović najviše zamjerki ima na ponašanje predsjednika Skupštine.

"Gotovo da ne prođe nijedna sjednica bez incidenta, bez njegovog dobacivanja, prekida sjednice, izbacivanja poslanika. To je nešto što će ostaviti trajnu mrlju na parlamentu", kaže Nebojša Vukanović, šef Kluba poslanika Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske

Ne može se reći da je rad Narodne skupštine Srpske neefikasan, ali je činjenica da su se sjednice često pretvarale u lične obračune poslanika, stav je političkih analitičara.

"Ima tu mnogo politizacije, manipulacije, nekih ponašanja za jednokratnu upotrebu. Narodne skupštine treba da budu mjesto pretresanja zakona, bez politizacije", rekao je Dragomir Vuković, politički analitičar.

Ne treba zaboraviti ni to da je posebnu sjednicu u avgustu obilježila i lažna dojava o postavljenoj bombi u Narodnoj skupštini. Bila je to sjednica na kojoj se, između ostalog, raspravljalo o presudi Suda BiH predsjedniku Srpske, ali i o Zakonu o referendumu i građanskoj inicijativi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

Narodna skupština Republike Srpske

Nenad Stevandić

Nebojša Vukanović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У Бањалуци поново без наплате паркинга: Из Градске управе позивају грађане да буду "одговорни"

Banja Luka

U Banjaluci ponovo bez naplate parkinga: Iz Gradske uprave pozivaju građane da budu "odgovorni"

3 h

0
Свијеће за 13 невиних жртава које је убио Александар Мартиновић

Region

Svijeće za 13 nevinih žrtava koje je ubio Aleksandar Martinović

3 h

0
Одређен притвор Требињцу због пуцњаве

Hronika

Određen pritvor Trebinjcu zbog pucnjave

3 h

0
Предвиђања "новог Нострадамуса" за 2026. годину: Једну земљу чека катастрофа

Svijet

Predviđanja "novog Nostradamusa" za 2026. godinu: Jednu zemlju čeka katastrofa

4 h

0

Više iz rubrike

"Живјеће огњиште" - званични слоган овогодишње прославе Дана Републике

Republika Srpska

"Živjeće ognjište" - zvanični slogan ovogodišnje proslave Dana Republike

8 h

0
Од данас забрањене посјете на свим клиникама УКЦ Српске

Republika Srpska

Od danas zabranjene posjete na svim klinikama UKC Srpske

11 h

0
Вељановски: Rекордан приход, већи од 170 милиона KM

Republika Srpska

Veljanovski: Rekordan prihod, veći od 170 miliona KM

12 h

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Republika Srpska

U novogodišnjoj noći evidentirana četiri krivična djela i 14 udesa

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

30

Oglasio se Roberto Karlos poslije operacije

22

02

Kad je bolje koristiti maslac, a kad margarin?

21

52

Nezapamćena tragedija u Švajcarskoj: Među stradalima nema državljana BiH!

21

46

Trinkijeri: Rekao sam, ne mogu poslije Željka

21

45

Makron se obratio u novogodišnjem govoru: Sve manje ljudi zanima šta ima da kaže

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner