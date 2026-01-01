Logo
Svijeće za 13 nevinih žrtava koje je ubio Aleksandar Martinović

SRNA

01.01.2026

19:12

Свијеће за 13 невиних жртава које је убио Александар Мартиновић
Građani Cetinja zapalili su danas svijeće i ostavili cvijeće u znak sjećanja na 13 nevinih žrtava koje je prošle godine ubio njihov sugrađanin Aleksandar Martinović.

Svijeće su plali i cvijeće ostavljali građani Cetinja, ali i brojnih crnogorskih gradova.

Skup je počeo paljenjem svijeća ispred spomenika Lovćenskoj vili u centru Cetinja, u znak sjećanja na žrtve tragičnog događaja.

Okupljanje je organizovala nevladina organizacija "Stega".

Na javnim institucijama na Cetinju danas su zastave na pola koplja zbog godišnjice masovnog ubistva.

Martinović je 1. januara prošle godine na Cetinju ubio 13 osoba, među kojima dvoje djece i tri žene.

Napadača je policija opkolila u blizini porodične kuće u naselju Humci, gdje je pokušao samoubistvo. Preminuo je na putu ka Kliničkom centru Crne Gore.

