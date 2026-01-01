Tradicija Borika nastavljena: "Prijatelji" pobijedili "Sudije"

Prvi januar, tačno u podne. Termin dobro poznat za ekipe Borik i prijatelji i Udruženje fudbalskih sudija i instruktora Banjaluka.

I ove godine tradicija je nastavljena, a na kraju su više razloga za zadovoljstvo imali Vladan Grujić i saigrači koji su trijumfovali rezultatom 4:1.

Iako nema takmičarskog značaja, na parketu banjalučkog hrama sporta viđeno je dosta žara, borbe, lijepih golova i poteza. I sudije su pokazale kvalitet, a tradicionalna revijalna utakmica je najljepši uvod u novu godinu.

Utakmica između Borikovih prijatelja i sudija dugi niz godina igra se po završetku tradicionalnog turnira u malom fudbalu, koji je u svom posljednjem izdanju proslavio 50 godina postojanja.