Logo
Large banner

Totalni fijasko za doček Nove godine u Budvi: Dronovi padali u more i na plato

01.01.2026

20:17

Komentari:

0
Тотални фијаско за дочек Нове године у Будви: Дронови падали у море и на плато
Foto: Instagram

Najavljivan kao spektakl koji nikad nije viđen na ovim prostorima, dron šou koji je trebalo u ponoć na prelazu u Novu godinu da bude izveden na nebu iznad Starog grada u Budvi, završio je neslavno.

Oko 600 dronova popadalo je u more i na plato ispred Lučke kapetanije, a snimci fijaska pojavili su se na društvenim mrežama.

U budvanskoj policiji "Vijestima" je rečeno da su sinoć izvršili uviđaj i o svemu upoznali kotorsko tužilaštvo.

Kako su kazali niko nije povrijeđen.

Šta se tačno dogodilo sa skupocjenim šouom vrijednim više desetina hiljada evra, utvrdiće vještak koga bude angažovao tužilac.

Dron šouu je prethodio vatromet.

Iz TO Budva saopštili su da je spektakularan doček Nove godine trebao biti zaokružen sa najavljenim dron šou.

"Međutim došlo je do incidenta, sa kojim je blagovremeno upoznata Uprava policije i nadležno tužilaštvo. Organizatori ovog događaja, Turistička organizacija opštine Budva i Opština Budva vjeruju da će nadležni organi preduzeti sve mjere i radnje i temeljno utvrditi okolnosti pod kojima je došlo do ovog incidenta. Nakon što Turistička organizacija opštine Budva dobije zvanične informacije u vezi sa predmetnim događajem, javnost će biti obaviještena", saopštili su iz TO Budva.

Podijeli:

Tagovi:

Budva

dron

Nova godina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Како су Бањалучани дочекали нову 2026. годину?

Banja Luka

Kako su Banjalučani dočekali novu 2026. godinu?

2 h

0
Србин био у дискотеци смрти у Швајцарској: Од Стефана ни трага, породица моли за помоћ

Svijet

Srbin bio u diskoteci smrti u Švajcarskoj: Od Stefana ni traga, porodica moli za pomoć

2 h

0
Пакао у новогодишњој ноћи: Сатима злостављао дјевојку, детаљи мучења леде крв!

Hronika

Pakao u novogodišnjoj noći: Satima zlostavljao djevojku, detalji mučenja lede krv!

2 h

0
Традиција Борика настављена: "Пријатељи" побиједили "Судије"

Fudbal

Tradicija Borika nastavljena: "Prijatelji" pobijedili "Sudije"

3 h

0

Više iz rubrike

Свијеће за 13 невиних жртава које је убио Александар Мартиновић

Region

Svijeće za 13 nevinih žrtava koje je ubio Aleksandar Martinović

3 h

0
Хорор у Скопљу: Дијете (2) упуцано у главу, љекари му се боре за живот

Region

Horor u Skoplju: Dijete (2) upucano u glavu, ljekari mu se bore za život

8 h

0
Од данас "рафали" надзиру ваздушни простор Хрватске

Region

Od danas "rafali" nadziru vazdušni prostor Hrvatske

9 h

1
На подручју Вировитице откривена лабараторија марихуане, ухапшени држављани Србије

Region

Na području Virovitice otkrivena labaratorija marihuane, uhapšeni državljani Srbije

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

30

Oglasio se Roberto Karlos poslije operacije

22

02

Kad je bolje koristiti maslac, a kad margarin?

21

52

Nezapamćena tragedija u Švajcarskoj: Među stradalima nema državljana BiH!

21

46

Trinkijeri: Rekao sam, ne mogu poslije Željka

21

45

Makron se obratio u novogodišnjem govoru: Sve manje ljudi zanima šta ima da kaže

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner