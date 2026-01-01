Totalni fijasko za doček Nove godine u Budvi: Dronovi padali u more i na plato

Najavljivan kao spektakl koji nikad nije viđen na ovim prostorima, dron šou koji je trebalo u ponoć na prelazu u Novu godinu da bude izveden na nebu iznad Starog grada u Budvi, završio je neslavno.

Oko 600 dronova popadalo je u more i na plato ispred Lučke kapetanije, a snimci fijaska pojavili su se na društvenim mrežama.

U budvanskoj policiji "Vijestima" je rečeno da su sinoć izvršili uviđaj i o svemu upoznali kotorsko tužilaštvo.

Kako su kazali niko nije povrijeđen.

Šta se tačno dogodilo sa skupocjenim šouom vrijednim više desetina hiljada evra, utvrdiće vještak koga bude angažovao tužilac.

Dron šouu je prethodio vatromet.

Iz TO Budva saopštili su da je spektakularan doček Nove godine trebao biti zaokružen sa najavljenim dron šou.

"Međutim došlo je do incidenta, sa kojim je blagovremeno upoznata Uprava policije i nadležno tužilaštvo. Organizatori ovog događaja, Turistička organizacija opštine Budva i Opština Budva vjeruju da će nadležni organi preduzeti sve mjere i radnje i temeljno utvrditi okolnosti pod kojima je došlo do ovog incidenta. Nakon što Turistička organizacija opštine Budva dobije zvanične informacije u vezi sa predmetnim događajem, javnost će biti obaviještena", saopštili su iz TO Budva.