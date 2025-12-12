Prodaje dvije kuće i voćnjak za 20.000 KM

Izvor:
Kurir
12.12.2025
12:41
Komentari:0
Dok cijene stanova u većim gradovima, posebno u Beogradu i Novom Sadu, iz mjeseca u mjesec obaraju rekorde, na samo sat ili dva vožnje dalje može se pronaći potpuno druga slika tržišta.
Dok za kvadrat u glavnom gradu Srbije treba izdvojiti i do 3.500 evra, u selima širom Srbije čitave kuće sa okućnicom koštaju značajno manje od jedne gradske garsonjere.
"Kurir" je pretražio oglase i izdvojio nekoliko najpovoljnijih ponuda - neke od njih zahtijevaju renoviranje, ali predstavljaju pravu priliku za svakoga ko želi mir, prirodu ili investiciju u jeftino seosko domaćinstvo.
Na ulazu u selo Bačevica, opština Boljevac, prodaje se kuća od 72 metra kvadratna, sa čak četiri pomoćna objekta.
Kuća ima vodu, struju, bunar i nalazi se na placu od 7,24 ara.
Objekat jeste star i zahtijeva ozbiljno uređenje - kuća nema kupatilo, ali postoji izgrađen temelj za potpuno novu kuću, nekretnina je uknjižena, a agencijska provizija je 500 evra.
Za one koji žele veliko imanje i mirno okruženje, to sve mogu dobiti po cijeni od 10.000 evra (manje od 20.000 KM).
U selu Trudelj, nadomak Gornjeg Milanovca, prodaje se kuća od 80 kvadrata na placu od 7 ari. Cijena je svega 10.000 evra.
Kuća predstavlja dobru polaznu tačku za adaptaciju - idealna za vikendicu ili seosko domaćinstvo.
U selu Crnoljevica, u Svrljigu, prodaje se kuća od 50 metara kvadratnih na placu od 660 metara kvadratnih.
Prizemlje: ljetna kuhinja i soba,
Sprat: dvije prostorije.
Uz nju se dobija:
Sve zajedno prodaje se po cijeni od 10.000 evra.
Objekti su stari, ali za one koji sanjaju o imanju na selu, ovo je jedna od najboljih ponuda po toj cijeni.
Za kupce koji žele da se presele odmah nakon manjih radova, kuća u selu Miloševo kod Jagodine je odlična opcija. Cijena iznosi 11.000 evra, a kuća sadrži:
Plac od 12 ari pruža mogućnosti za sadnju, voćnjak, pa čak i dodatne objekte po želji. Struja je obezbijeđena, kao i hidrofor, a blizina jezera daje posebnu vrijednost ovoj nekretnini.
Dok u gradovima cijene nekretnina dostižu vrtoglave visine, sela širom Srbije postaju prava riznica mogućnosti.
Za 10.000 do 12.000 evra moguće je kupiti čitavo domaćinstvo, zemljište i prostor koji omogućava život u prirodi.
Sve više mladih parova, porodica i ljudi koji rade od kuće okreće se ovakvim ponudama, a oglasi pokazuju da je ponuda široka, ali brzo nestaje - jer su ovako povoljne kuće tražene, uprkos tome što zahtijevaju ulaganja.
