Prodaje dvije kuće i voćnjak za 20.000 KM

Dok cijene stanova u većim gradovima, posebno u Beogradu i Novom Sadu, iz mjeseca u mjesec obaraju rekorde, na samo sat ili dva vožnje dalje može se pronaći potpuno druga slika tržišta.

Dok za kvadrat u glavnom gradu Srbije treba izdvojiti i do 3.500 evra, u selima širom Srbije čitave kuće sa okućnicom koštaju značajno manje od jedne gradske garsonjere.

"Kurir" je pretražio oglase i izdvojio nekoliko najpovoljnijih ponuda - neke od njih zahtijevaju renoviranje, ali predstavljaju pravu priliku za svakoga ko želi mir, prirodu ili investiciju u jeftino seosko domaćinstvo.

Kuća i 4 pomoćna objekta za 10.000 evra

Na ulazu u selo Bačevica, opština Boljevac, prodaje se kuća od 72 metra kvadratna, sa čak četiri pomoćna objekta.

Kuća ima vodu, struju, bunar i nalazi se na placu od 7,24 ara.

Objekat jeste star i zahtijeva ozbiljno uređenje - kuća nema kupatilo, ali postoji izgrađen temelj za potpuno novu kuću, nekretnina je uknjižena, a agencijska provizija je 500 evra.

Za one koji žele veliko imanje i mirno okruženje, to sve mogu dobiti po cijeni od 10.000 evra (manje od 20.000 KM).

Kuća od 80 kvadrata i 7 ari placa

U selu Trudelj, nadomak Gornjeg Milanovca, prodaje se kuća od 80 kvadrata na placu od 7 ari. Cijena je svega 10.000 evra.

Kuća predstavlja dobru polaznu tačku za adaptaciju - idealna za vikendicu ili seosko domaćinstvo.

Dvije kuće, ambar i voćnjak

U selu Crnoljevica, u Svrljigu, prodaje se kuća od 50 metara kvadratnih na placu od 660 metara kvadratnih.

Prizemlje: ljetna kuhinja i soba,

Sprat: dvije prostorije.

Uz nju se dobija:

stara kuća od 82 kvadrata,

ambar,

voćnjak od 496 kvadrata.

Sve zajedno prodaje se po cijeni od 10.000 evra.

Objekti su stari, ali za one koji sanjaju o imanju na selu, ovo je jedna od najboljih ponuda po toj cijeni.

Uređena kuća i ogromno dvorište

Za kupce koji žele da se presele odmah nakon manjih radova, kuća u selu Miloševo kod Jagodine je odlična opcija. Cijena iznosi 11.000 evra, a kuća sadrži:

hodnik,

dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom,

spavaću sobu,

prostoriju predviđenu za kupatilo,

ostavu i pristup potkrovlju.

Plac od 12 ari pruža mogućnosti za sadnju, voćnjak, pa čak i dodatne objekte po želji. Struja je obezbijeđena, kao i hidrofor, a blizina jezera daje posebnu vrijednost ovoj nekretnini.

Selo kao šansa za novi početak

Dok u gradovima cijene nekretnina dostižu vrtoglave visine, sela širom Srbije postaju prava riznica mogućnosti.

Za 10.000 do 12.000 evra moguće je kupiti čitavo domaćinstvo, zemljište i prostor koji omogućava život u prirodi.

Sve više mladih parova, porodica i ljudi koji rade od kuće okreće se ovakvim ponudama, a oglasi pokazuju da je ponuda široka, ali brzo nestaje - jer su ovako povoljne kuće tražene, uprkos tome što zahtijevaju ulaganja.