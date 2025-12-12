Logo
Large banner

Prodaje dvije kuće i voćnjak za 20.000 KM

Izvor:

Kurir

12.12.2025

12:41

Komentari:

0
Продаје двије куће и воћњак за 20.000 КМ

Dok cijene stanova u većim gradovima, posebno u Beogradu i Novom Sadu, iz mjeseca u mjesec obaraju rekorde, na samo sat ili dva vožnje dalje može se pronaći potpuno druga slika tržišta.

Dok za kvadrat u glavnom gradu Srbije treba izdvojiti i do 3.500 evra, u selima širom Srbije čitave kuće sa okućnicom koštaju značajno manje od jedne gradske garsonjere.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Gradovi i opštine

Oglasio se MUP Srpske: Nema razloga za uznemirenost

"Kurir" je pretražio oglase i izdvojio nekoliko najpovoljnijih ponuda - neke od njih zahtijevaju renoviranje, ali predstavljaju pravu priliku za svakoga ko želi mir, prirodu ili investiciju u jeftino seosko domaćinstvo.

Kuća i 4 pomoćna objekta za 10.000 evra

Na ulazu u selo Bačevica, opština Boljevac, prodaje se kuća od 72 metra kvadratna, sa čak četiri pomoćna objekta.

Kuća ima vodu, struju, bunar i nalazi se na placu od 7,24 ara.

Objekat jeste star i zahtijeva ozbiljno uređenje - kuća nema kupatilo, ali postoji izgrađen temelj za potpuno novu kuću, nekretnina je uknjižena, a agencijska provizija je 500 evra.

Za one koji žele veliko imanje i mirno okruženje, to sve mogu dobiti po cijeni od 10.000 evra (manje od 20.000 KM).

Kuća od 80 kvadrata i 7 ari placa

U selu Trudelj, nadomak Gornjeg Milanovca, prodaje se kuća od 80 kvadrata na placu od 7 ari. Cijena je svega 10.000 evra.

Црвена звезда

Fudbal

Crvena zvezda ''pokvarila'' superkompjuter

Kuća predstavlja dobru polaznu tačku za adaptaciju - idealna za vikendicu ili seosko domaćinstvo.

Dvije kuće, ambar i voćnjak

U selu Crnoljevica, u Svrljigu, prodaje se kuća od 50 metara kvadratnih na placu od 660 metara kvadratnih.

Prizemlje: ljetna kuhinja i soba,

Sprat: dvije prostorije.

Uz nju se dobija:

  • stara kuća od 82 kvadrata,
  • ambar,
  • voćnjak od 496 kvadrata.

Sve zajedno prodaje se po cijeni od 10.000 evra.

Objekti su stari, ali za one koji sanjaju o imanju na selu, ovo je jedna od najboljih ponuda po toj cijeni.

Uređena kuća i ogromno dvorište

Za kupce koji žele da se presele odmah nakon manjih radova, kuća u selu Miloševo kod Jagodine je odlična opcija. Cijena iznosi 11.000 evra, a kuća sadrži:

  • hodnik,
  • dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom,
  • spavaću sobu,
  • prostoriju predviđenu za kupatilo,
  • ostavu i pristup potkrovlju.

Plac od 12 ari pruža mogućnosti za sadnju, voćnjak, pa čak i dodatne objekte po želji. Struja je obezbijeđena, kao i hidrofor, a blizina jezera daje posebnu vrijednost ovoj nekretnini.

Selo kao šansa za novi početak

Dok u gradovima cijene nekretnina dostižu vrtoglave visine, sela širom Srbije postaju prava riznica mogućnosti.

Za 10.000 do 12.000 evra moguće je kupiti čitavo domaćinstvo, zemljište i prostor koji omogućava život u prirodi.

Sve više mladih parova, porodica i ljudi koji rade od kuće okreće se ovakvim ponudama, a oglasi pokazuju da je ponuda široka, ali brzo nestaje - jer su ovako povoljne kuće tražene, uprkos tome što zahtijevaju ulaganja.

Podijeli:

Tagovi:

kuća

kuće

nekretnine

imanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Састанак Владимира Путина и Реџепа Тајипа Ердогана

Svijet

Putin i Erdogan razgovarali 40 minuta iza zatvorenih vrata

4 h

0
Шеранић: Загађење ваздуха подстиче различите врсте респираторних обољења

Republika Srpska

Šeranić: Zagađenje vazduha podstiče različite vrste respiratornih oboljenja

4 h

0
Дјевојка са црвеним ноктима и новогодишњим украсом

Stil

Izaberite pravi manikir za praznike: Bezbroj načina da vaši nokti zablistaju

4 h

0
Еспресо за марку у Цазину

Ekonomija

Dok cijene kafe divljaju, espreso se ovdje može popiti za marku

5 h

0

Više iz rubrike

Реконструкција нестанка Данке Илић: Осумњичени тврде да нису убили дијете, мајка променила причу?

Srbija

Rekonstrukcija nestanka Danke Ilić: Osumnjičeni tvrde da nisu ubili dijete, majka promenila priču?

19 h

0
Тачију продужен притвор

Srbija

Tačiju produžen pritvor

19 h

0
Срећа у несрећи: Дјевојчица чудом преживјела пад са зграде!

Srbija

Sreća u nesreći: Djevojčica čudom preživjela pad sa zgrade!

23 h

0
Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

Srbija

Uhapšen pucač iz Obrenovca: Sam se predao policiji, iza rešetaka i poznati ekstremista

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

14

Nove fotografije sa Epstinovog imanja, brojni moćnici na njima

17

12

Mirka Vasiljević se okušala u ovim igrama, ali nije imala sreće

17

06

Opasnost od povreda: Igračka povučena sa tržišta BiH

16

58

Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

16

50

Kojić: O prijedlogu zakona o VSTS bez analize i mišljenja stručne javnosti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner