Putin i Erdogan razgovarali 40 minuta iza zatvorenih vrata

Predsjednik Rusije Vladimir Putin i turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan razgovarali su danas u Turkmenistanu.

Sastanak je trajao 40 minuta, šefovi država nisu dali izjave za medije, a razgovor se odvijao iza zatvorenih vrata.

Sastanak dvojice lidera održan je u okviru Foruma mira i povjerenja.

Rusku delegaciju predstavljali su potpredsjednik Vlade Aleksandar Novak, pomoćnik predsjednika Jurij Ušakov, portparol Dmitrij Peskov i predsjednik Tatarstana Rustam Minihanov.

Prema riječima Peskova, Erdogan je ranije na forumu govorio o spremnosti Turske da i dalje obavlja posredničku ulogu i pruža pomoć u mirovnom procesu u vezi sa ukrajinskim pitanjem.

Putin i Erdogan su u stalnom kontaktu. Posljednji put su se sreli 1. septembra u kineskom Tjenđinu. Poslije toga, lideri su dva puta razgovarali telefonom - 7. oktobra i 24. novembra.

Ranije je ruski lider održao u Ašhabadu pregovore sa predsjednikom Turkmenistana Serdarom Berdimuhamedovom i iranskim kolegom Masudom Pezeškijanom.

Predsjednik Rusije boravi u posjeti Ašhabadu 11. i 12. decembra, kako bi učestvovao na forumu posvećenom Međunarodnoj godini mira i povjerenja, Međunarodnom danu neutralnosti i 30. godišnjici stalne neutralnosti Turkmenistana.