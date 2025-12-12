Oglasio se direktor ''Evrovizije'' nakon odluke pet zemalja da napuste takmičenje

Irska, Španija, Island, Slovenija i Nizozemska povukle su se s "Evrovizije" 2026. godine zbog učestvovanja Izraela, a Evropska radiodifuzijska unija (EBU) našla se na meti kritika. Nakon sve većeg nezadovoljstva koje su izrazili obožavaoci takmičenja, oglasio se Martin Grin, direktor Evrovizije.

Martin je uputio otvoreno pismo obožaocima putem društvenih mreža te podijelio svoje mišljenje.

Auto-moto Ove registarske tablice koštaju kao stan

"Znam da mnogi od vas u ovom trenutku osjećaju snažne emocije. I ja ih osjećam, zbog čega sam vam poželio direktno pisati. Takođe znam da snažno proživljavate događaje na Bliskom istoku i način na koji se te stvarnosti povezuju s takmičenjem za "Evroviziju". Nitko ne može ostati ravnodušan na ono što smo posljednjih godina vidjeli u toj regiji. Neki od vas su nam pisali, oglašavali se ili izrazili ljutnju i bol zbog onoga što vide kao šutnju pred tragedijom. Želim reći da vas čujemo. Razumijemo zašto osjećate tako snažno i stalo nam je", započeo je u svom pismu.

U nastavku je istakao da je "Evrovizija" nastala prije 70 godina, kao simbol jedinstva, mira i nade u podijeljenoj Europi. Dodao je i da se svrha takmičenja nije promijenila. Grin je poručio i da, iako neki obožavaoci očekuju jasno političko stajalište, jedini način da Evrovizija nastavi okupljati ljude jest da se strogo pridržava pravila. Naglasio je da EBU neće zauzimati politički stav, upravo zbog tih pravila kojih se pridržavaju, prenosi Jutarnji.hr.

Gradovi i opštine Gužve na dva granična prelaza

U pismu je takođe naglasio i da će reagovati ako neko od takmičara prekrši nova pravila.

"Ako bilo koji učesnik ne bude poštovao pravila, nećemo to tolerisati", napisao je te rekao da je to jedini način da Evrovizija ostane mjesto na kojem se ljudi okupljaju bez obzira na njihove političke razlike.

Martin se, među ostalim, odlučio obratiti obožavaocima iz država čiji su javni emiteri odustali od "Evrovizije" 2026.

"Želim im reći da su njihove televizijske kuće, kao i svi naši članovi, donijele odluku koja je za njih bila ispravna te su pridonijele raspravi s velikim dostojanstvom. Svi mi ovdje poštujemo njihov stav i odluku. Nastavićemo sarađivati s njima kao prijateljima i kolegama, u nadi da će se uskoro vratiti takmičenju", poručio je, a onda je poslao poruku svim fanovima.

"Vi - izvođači, delegacije i obožavaoci - srce ste ovog takmičenja. Predani smo tome da "Evrovizija" ostane mjesto gdje se rađaju prijateljstva, uče jezici i otkrivaju novi umjetnici", zaključio je.

Gradovi i opštine Gužve na dva granična prelaza

Na njegovo pismo je ubrzo reagovao Hose Pablo Lopez, predsjednik španske javne televizije RTVE. On je na X-u napisao kako Martin u svom pismu nije spomenuo ni Gazu ni Izrael, nego je uopšteno govorio o "događajima na Bliskom istoku". Osim toga je istakao da je Grin objavio pismo u trenutku kada se Eurosong suočava s nekoliko problema.

"Čini to dok je festival u plamenu - pet zemalja se povuklo, izvođači neće prihvatiti učešće na nacionalnim predselekcijama za odlazak na "Evroviziju", velike zvijezde festivala se protive učešću Izraela te najveća reputacijska kriza u istoriji EBU-a. To je nešto. Grin ne spominje ni Gazu ni Izrael u svom pismu, odnosno ne naziva stvari pravim imenom. Prema njemu su to ‘događaji‘ koji su se dogodili na Bliskom istoku i koji ga diraju. Je li genocid događaj? Ništa više?", poručio je on.

Košarka Tim Derventa ispisuje istoriju “fidžital” sporta

Uprkos negodovanju obožavalaca, prethodnih takmičara i televizijskih kuća, Evrovizija će se održati sljedeće godine u Austriji, u Beču. Polufinalne večeri zakazane su za 12. i 14. maja, a veliko finale za 16. maja 2026. godine.