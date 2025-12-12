Ne pretjerujte s unosom magnezijuma, ovo su posljedice

U svijetu dodataka prehrani magnezijum je posljednjih godina postao jedan od najtraženijih i mnogi ga uzimaju 'za svaki slučaj'.

Riječ je o mineralu važnom za normalno funkcionisanje organizma, a dodatne doze neki koriste zbog mogućih koristi poput snižavanja krvnog pritiska, pomoći kod sna, podrške kod dijabetesa i smanjenja rizika od srčanih bolesti, piše Best Life.

Ipak, višak magnezijuma može napraviti problem.

Probavne smetnje: Najčešći signal da je doza previsoka dolazi iz probavnog sistema. Ljekarka Lian Poston kaže da se neke forme magnezijuma čak koriste u laksativima upravo zbog učinka na crijeva. Objašnjava da magnezijumove soli 'povlače' vodu u crijeva, što može rezultirati rijetkom, vodenastom stolicom i proljevom, a mogu se javiti i grčevi u stomaku te mučnina, prenosi Večernji.hr.

Mentalna magla: Umor i tromost imaju mnogo mogućih uzroka, ali Poston ističe da vrlo visoki nivoi magnezijuma mogu poremetiti normalno funkcionisanje živaca i mišića. Prema njenim riječima, to može uticati na oslobađanje i 'preuzimanje' hemijskih supstanci koje služe kao glasnici u mozgu i tijelu pa se može javiti izražen umor i zbunjenost.

Nizak krvni pritisak: Poston napominje da učinci snižavanja pritiska mogu biti neznatni i neujednačeni, ali teoretski je moguće da prevelik unos dovede do preniskog pritiska. Magnezijum može d‌jelovati poput 'prirodnog blokatora kalcijumovih kanala': natiče se s kalcijumom na mjestima vezanja u glatkim mišićima, zbog čega se zidovi krvnih sudova opuštaju i šire, a pritisak pada.

Problemi s mokrenjem: Stručnjaci kažu da magnezijum učestvuje u regulaciji kontrakcije glatkih mišića, a kad je nivo u krvi previsok, može ometati kontrakciju mišića mokraćnog mjehura. Rezultat je osjećaj 'napetosti', uz teškoće pražnjenja mjehura.

Trovanje magnezijumom: Do ovoga stanja dolazi u najtežim slučajevima, a povezuje se s vrlo visokim dozama, iznad 5000 mg, pogotovo kada ljudi pretjeraju s laksativima ili antacidima koji sadrže magnezijum. Uz ranije navedene simptome, javljaju se i crijevna opstrukcija, crvenilo kože i povraćanje, oštećenje bubrega, slabost mišića, teškoće s disanjem pa čak i srčani zastoj.