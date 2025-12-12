Progovorile komšije Vesne Zmijanac: ''Sama sebe će da uništi''

Vesna već decenijama živi povučeno na relaciji između Beograda i svog omiljenog utočišta na Bukulji. Iako je poznata po snažnom temperamentu i specifičnom humoru, oni koji je znaju iz komšiluka kažu da je - sasvim drugačija od slike koju javnost ima.

Problemi sa zdravljem ponovo su je doveli do toga da završi u bolničkom krevetu, a komšije kažu da je neodgovorna prema situaciji u kojoj se nalazi.

- Kada je prvi put bilo to sve sa srcem, svi smo joj pričali da je bilo dosta njenog nastupanja i da nije zdravo da noću pjeva u zagušljivoj kafani. Osim toga, ona stalno putuje u dijasporu da pjeva. Taj tempo ne mogu ni mlada da izdrže, a ne ona. Ali džaba, ona voli da pjeva i čim se osjeća malo bolje ona se spremi i ide. Nikog ne sluša - rekao je jedan stariji komšija koji nije želio da se otkriva njegov identitet.

- Vesna ne voli da se priča o njenom zdravlju ali mi moramo nekako da utičemo na nju jer sama sebe će da uništi. Nije više za nju taj tempo, to joj i Nikolija govori.

"Ne ide okolo kao zvijezda"

Inače, komšije kažu da je Vesna u zgradi obična komšinica a ne zvijezda.

- Ne ide okolo kao “zvijezda”. Ljudi je poštuju jer je svoja. Ima tu jedan kafić u koji pređe da popije kafu sama, pročita novine i popriča sa prolaznicima. Dugo je tu, svi smo navikli na nju. Ražalosti nas kada čujemo da je lošeg zdravlja, ali težak je taj posao koji ona godinama radi.