Parlament Bugarske jednoglasno prihvatio ostavku vlade

Nova.rs

12.12.2025

11:21

Парламент Бугарске једногласно прихватио оставку владе
Foto: Tanjug/AP/Valentina Petrova (STR)

Bugarski parlament prihvatio je 12. decembra ostavku vlade Rosena Željazkova, sa 227 glasova za, bez glasova protiv i uzdržanih, javila je bugarska agencija BTA.

Željazkov je 11. decembra na hitnoj konferenciji u parlamentu objavio da vlada podnosi ostavku, neposredno prije glasanja o nepovjerenju vladi, što je tražila partija "Nastavite promjene - Demokratska Bugarska".

"Koalicija je razgovarala o situaciji. Ne sumnjamo da će na predstojećem glasanju o nepovjerenju vlada dobiti podršku. Bez obzira na to, odluke Narodne skupštine su važne kada odražavaju volju naroda", rekao je Željazkov.

Dodao je da je njihova želja da budu na nivou koji društvo očekuje.

Јокић-Никола-29092025

Košarka

Jokića pitali zašto tako dominira, njegov odgovor nasmijao sve

"Moć proizilazi iz suverena i glasa naroda. I mlado i staro diglo je glas za ostavku. Ova građanska energija mora biti podržana i podsticana", kazao je Željazkov.

Ostavka je uslijedila nakon velikih protesta, pokrenutih vladinim kontroverznim planovima za budžet.

Krajem novembra, bugarska vlada povukla je nacrt budžeta koji je već bio proslijeđen parlamentu, nakon masovnih protesta pred Sobranjem, negodovanja partija i sindikata i upozorenja Evropske komisije da nacrt nije u skladu sa budžetskim pravilima Evropske unije.

Protesti su eskalirali u opšte nezadovoljstvo zbog korupcije, nepravde i neuspjeha u mnogim sektorima rada vlade.

Željazkov je izabran za premijera 16. januara sa 125 glasova za, 114 protiv i bez uzdržanih glasova, prenosi Nova.

