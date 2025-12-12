Logo
Kremlj: Rusija pozdravlja tursku inicijativu za mir u Ukrajini

Izvor:

RT Balkan

12.12.2025

11:15

Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Moskva ne zna da li će se održati sastanak predsjednika SAD Donalda Trampa sa predstavnicima Ukrajine i Evropske unije, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov, prenose RIA Novosti.

"Ne znamo da li će do toga doći ili ne – Sjedinjene Države još nisu donijele odluku. Mi takve informacije nemamo", poručio je Peskov novinarima.

Portparol Kremlja takođe je izjavio da Rusija pozdravlja spremnost Turske da pruži podršku mirnom rješavanju sukoba u Ukrajini.

Nauka i tehnologija

Promjena za korisnike Fejsbuka i Instagrama

"Turski predsjednik (Redžep Tajip Erdogan) u svom obraćanju govorio je o spremnosti i želji Turske da nastavi posredničke aktivnosti i da doprinese mirovnom procesu u Ukrajini, što naša zemlja pozdravlja", rekao je Peskov.

On je dodao i da lideri centralnoazijskih zemalja koji su učestvovali na Međunarodnom forumu mira i poverenja u Ašhabadu gotovo uopšte nisu pominjali ukrajinsku temu u svojim izlaganjima, piše RT Balkan.

Dmitrij Peskov

