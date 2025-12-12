Logo
Promjena za korisnike Fejsbuka i Instagrama

Izvor:

B92

12.12.2025

11:09

Foto: Pixabay

Meta će uskoro ponuditi korisnicima Instagrama i Fejsbuka u Evropskoj uniji opciju da ograniče personalizovane reklame, kako bi ispoštovala pravila koja EU nameće.

Evropska komisija je najavila da će nove opcije oglašavanja stići u januaru 2026. i istakla da je ovo “prvi put da se takav izbor nudi na Meta društvenim mrežama”.

– Meta će korisnicima dati stvaran izbor između toga da pristanu na dijeljenje svih svojih podataka i dobiju potpuno personalizovano oglašavanje, ili da podjele manje ličnih podataka i imaju iskustvo sa ograničenim personalizovanim reklamama – navodi Komisija.

Ove izmjene su rezultat “bliskog dijaloga” između EU i Mete, a blok će pratiti kako korisnici prihvataju novi model oglašavanja i kakav će uticaj imati nakon njegovog uvođenja sljedećeg mjeseca.

Nove opcije oglašavanja uvedene su nakon što je Meta u aprilu kažnjena sa 200 miliona evra zbog kršenja Zakona o digitalnim tržištima (DMA), koji zahtjeva da potrošači imaju mogućnost da ograniče upotrebu svojih podataka za reklame.

Kazna je izrečena jer su Fesbuk i Instagram primoravali korisnike da ili plate pretplatu kako bi uklonili oglase, ili pristanu na korišćenje ličnih podataka u verzijama platformi koje su podržane oglašavanjem.

Tagovi:

fejsbuk

Instagram

društvene mreže

