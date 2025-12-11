Logo
Large banner

Google pod istragom: Poznato i zbog čega

Izvor:

Kurir

11.12.2025

12:42

Komentari:

0
Laptop, Google, računar
Foto: Pexels

Evropska komisija (EK) zvanično je pokrenula antimonopolsku istragu protiv Google-a, izražavajući zabrinutost zbog toga što ovaj tehnološki gigant koristi sadržaj izdavača i kreatora sa YouTube-a za obuku svojih modela vještačke inteligencije, bez pružanja odgovarajuće kompenzacije ili mogućnosti da kreatori odluče o upotrebi njihovog materijala.

Istraga će utvrditi da li Google svojim postupcima narušava konkurenciju i zloupotrebljava svoju dominantnu tržišnu poziciju, naročito u sektorima digitalnog oglašavanja i pretrage.

Komisija se posebno fokusira na Google-ovu upotrebu generativnih AI funkcija, kao što su AI Overvjuvs i AI Mode, koje automatski generišu odgovore prikazane na vrhu pretrage. Ove funkcije u velikoj meri zavise od sadržaja preuzetog sa veb sajtova i video snimaka, ali izdavači nemaju mogućnost da utiču na način na koji se njihov materijal koristi, niti su za to adekvatno kompenzovani.

U centru istrage nalazi se ogromna moć Google-a na tržištu pretrage. Pretraga na Google-u je ključna za mnoge medije i kreatore sadržaja, čija vidljivost zavisi od pozicija na Google-ovoj pretrazi. Evropska unija se brine da bi Google mogao da iskoristi ovu dominaciju kako bi stvorio nepravedne tržišne uslove, prisiljavajući kreatore da prihvate uslove koje postavlja tržišni lider, bez mogućnosti da se protive.

americka zastava

Svijet

NATO članica proglasila Ameriku prijetnjom

Ovo pitanje može imati ozbiljne posledice za način na koji se digitalni sadržaj koristi u obuci vještačkih inteligencija, jer Google-ova dominacija u pretrazi može omogućiti kompaniji da stekne nepravednu prednost u odnosu na konkurente. Ako Komisija utvrdi da Google narušava konkurenciju, to bi moglo dovesti do značajnih promjena u načinu na koji tehnološke kompanije koriste sadržaj i podatke za razvoj novih AI tehnologija.

Kreatori na YouTube-u bez opcije

Drugi važan aspekt istrage odnosi se na YouTube, gde kreatori sadržaja suočavaju sa gotovo paradoksalnom situacijom. Prema trenutnim pravilima platforme, oni moraju da pristanu na to da Google koristi njihove video klipove za obuku svojih AI modela, bez ikakve naknade. U isto vrijeme, konkurentske AI kompanije nemaju dozvolu da koriste sadržaj sa YouTube-a za obuku svojih modela, što stvara neravne uslove za konkurenciju.

Evropska komisija istražuje da li ovakav "dvostruki standard" omogućava Google-u nepravednu konkurentsku prednost u razvoju vještačke inteligencije. Dok Google koristi ogromne količine podataka sa miliona video snimaka, konkurenti su isključeni iz ovog resursa, što može ometati inovacije u razvoju AI tehnologija.

Problemi sa pravičnom kompenzacijom

Srž zabrinutosti Komisije leži u činjenici da kreatori sadržaja ne primaju nikakvu naknadu za upotrebu svojih materijala, iako Google koristi njihove video klipove i članke da poboljša svoje generativne AI alate, od kojih ostvaruje značajan prihod. Ovo postavlja osnovna pitanja o pravičnosti tržišta i načinu na koji platforme poput YouTube-a funkcionišu u digitalnoj ekonomiji.

Инфузија болница доктор

Svijet

Zdravstvena služba upozorila: Virus napunio bolnice

Za mnoge kreatore, ovo pitanje se svodi na kontrolu i transparentnost. Oni smatraju da ako se njihov sadržaj koristi za obuku tehnologije koja donosi profit Google-u, treba da imaju pravo da pregovaraju o kompenzaciji ili da se potpuno izuzmu iz tog procesa. Trenutni okvir platforme ne pruža kreatorima dovoljnu moć da utiču na to kako se njihov rad koristi, a to je nešto na šta će Komisija verovatno obratiti pažnju tokom istrage.

Da li Google očekuju regulativne promjene?

Istraga, koja je od strane Evropske komisije postavljena kao prioritet, vjerovatno će potrajati zbog složenosti slučaja i njegovog značaja za šire tržište digitalnih usluga. Iako nije postavljen precizan rok za završetak istrage, njen ishod mogao bi imati duboke posljedice po odnos između tehnoloških kompanija, kreatora sadržaja i regulatora, naročito kako veštačka inteligencija nastavlja brzo da se razvija.

U zavisnosti od nalaza istrage, Google bi mogao da se suoči sa velikim novčanim kaznama, obavezom da menja svoje prakse, pa čak i sa strukturnim promenama u načinu na koji upravlja pretragom i YouTube-om. Ovaj korak EU deo je šireg nastojanja da se reguliše moć velikih tehnoloških kompanija i osigura fer konkurencija u digitalnoj ekonomiji, piše Kurir.

Podijeli:

Tag:

Google

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

НАТО чланица прогласила Америку пријетњом

Svijet

NATO članica proglasila Ameriku prijetnjom

1 h

0
Познато који факултет је завршио Вељко Ражнатовић

Scena

Poznato koji fakultet je završio Veljko Ražnatović

1 h

0
Путин: Стопа сиромаштва у Русији на рекордно ниском нивоу

Svijet

Putin: Stopa siromaštva u Rusiji na rekordno niskom nivou

1 h

0
Минић: Потпуно злоупотребљен разговор са Црнатком

Republika Srpska

Minić: Potpuno zloupotrebljen razgovor sa Crnatkom

1 h

1

Više iz rubrike

Facebook зна шта гледате и кад нисте на мрежи

Nauka i tehnologija

Facebook zna šta gledate i kad niste na mreži

4 h

0
Слушалице телефон

Nauka i tehnologija

Google Maps dobio opciju koju su vozači čekali godinama

5 h

0
Инстаграм увео функцију засновану на вјештачкој интелигенцији

Nauka i tehnologija

Instagram uveo funkciju zasnovanu na vještačkoj inteligenciji

20 h

0
Забрана изазвала револт: Након гашења мрежа у Аустралији, свјетлост дана угледале нове апликације

Nauka i tehnologija

Zabrana izazvala revolt: Nakon gašenja mreža u Australiji, svjetlost dana ugledale nove aplikacije

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

10

Pala bugarska vlada

14

06

Mozak u "crvenoj zoni": Ako vas budi i najmanji zvuk, to je ozbiljan signal

14

04

Sjajne vijesti za demobilisane borce u Republici Srpskoj

14

01

Optuženi za ubistvo Čarlija Kirka danas pred sudom

13

59

Teniser suspendovan na 20 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner