Putin: Stopa siromaštva u Rusiji na rekordno niskom nivou

Stopa siromaštva u Rusiji je na rekordno niskom nivou, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Putin je na sastanku o ekonomskim pitanjima istakao da se Rusija dosljedno kreće ka cilju smanjenja siromaštva za 2030. godinu.

"Dosljedno se krećemo ka cilju postavljenom za 2030. godinu, naime, da se stopa siromaštva smanji na manje od sedam odsto, a do 2036. godine na manje od pet odsto", rekao je Putin.