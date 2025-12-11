Mask: Nije da neću, nego ne mogu da izađem napolje

Izvor:
Ilon Mask, osnivač "Tesle" i najbogatiji čovjek na svijetu, priznao je da se plaši da izlazi u javnost iz bezbjednosnih razloga, posebno od atentata na Čarlija Kirka.
Američki konzervativni aktivista Čarli Kirk, ubijen je 10. septembra 2025. godine tokom javnog nastupa u Juti.
Kirk je pogođen u vrat, hitno je prebačen u bolnicu u kritičnom stanju, gdje je i preminuo.
"Ovih dana, posebno u svjetlu ubistva Čarlija Kirka, postoje ozbiljni bezbjednosni problemi", rekao je Mask u podkastu kod Kejti Miler.
"Nije da ne želim. Jednostavno ne mogu da izađem u javnost", dodao je Mask, prenosi RT Balkan.
Objasnio je da, nakon ovog incidenta, uvijek pokušava da bude na oprezu i spreman na takve situacije u svom životu.
"Život je na maksimalnom nivou težine. Napraviš jednu grešku i mrtav si", istakao je osnivač "Tesle".
Mask je bio velika podrška Čarliju Kirku, kao i njegovoj porodici poslije atentata.
🔥 WOW. “ITS ONLY REINFORCED— Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) December 9, 2025
THE SEVERITY OF THE SITUATION. LIFE IS ON HARDCORE MODE. YOU MAKE ONE MISTAKE & YOU’RE DEAD”
- @elonmusk
Elon tells @KatieMiller this regarding why he can’t stop and take a selfie and that it is not because he doesn’t want to…I’m the… pic.twitter.com/wMuTsczye3
