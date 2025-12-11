Logo
Mask: Nije da neću, nego ne mogu da izađem napolje

RT Balkan

11.12.2025

12:26

0
Илон Маск
Foto: Tanjug/AP

Ilon Mask, osnivač "Tesle" i najbogatiji čovjek na svijetu, priznao je da se plaši da izlazi u javnost iz bezbjednosnih razloga, posebno od atentata na Čarlija Kirka.

Američki konzervativni aktivista Čarli Kirk, ubijen je 10. septembra 2025. godine tokom javnog nastupa u Juti.

Kirk je pogođen u vrat, hitno je prebačen u bolnicu u kritičnom stanju, gdje je i preminuo.

"Ovih dana, posebno u svjetlu ubistva Čarlija Kirka, postoje ozbiljni bezbjednosni problemi", rekao je Mask u podkastu kod Kejti Miler.

Sergej Lavrov

Svijet

Lavrov otkrio šta je nestalo nakon sastanka Zelenskog sa Evropljanima

"Nije da ne želim. Jednostavno ne mogu da izađem u javnost", dodao je Mask, prenosi RT Balkan.

Objasnio je da, nakon ovog incidenta, uvijek pokušava da bude na oprezu i spreman na takve situacije u svom životu.

"Život je na maksimalnom nivou težine. Napraviš jednu grešku i mrtav si", istakao je osnivač "Tesle".

Mask je bio velika podrška Čarliju Kirku, kao i njegovoj porodici poslije atentata.

Ilon Mask

Čarli Kirk

