Mask: Nije da neću, nego ne mogu da izađem napolje

Ilon Mask, osnivač "Tesle" i najbogatiji čovjek na svijetu, priznao je da se plaši da izlazi u javnost iz bezbjednosnih razloga, posebno od atentata na Čarlija Kirka.

Američki konzervativni aktivista Čarli Kirk, ubijen je 10. septembra 2025. godine tokom javnog nastupa u Juti.

Kirk je pogođen u vrat, hitno je prebačen u bolnicu u kritičnom stanju, gdje je i preminuo.

"Ovih dana, posebno u svjetlu ubistva Čarlija Kirka, postoje ozbiljni bezbjednosni problemi", rekao je Mask u podkastu kod Kejti Miler.

Svijet Lavrov otkrio šta je nestalo nakon sastanka Zelenskog sa Evropljanima

"Nije da ne želim. Jednostavno ne mogu da izađem u javnost", dodao je Mask, prenosi RT Balkan.

Objasnio je da, nakon ovog incidenta, uvijek pokušava da bude na oprezu i spreman na takve situacije u svom životu.

"Život je na maksimalnom nivou težine. Napraviš jednu grešku i mrtav si", istakao je osnivač "Tesle".

Mask je bio velika podrška Čarliju Kirku, kao i njegovoj porodici poslije atentata.