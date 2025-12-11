Logo
EK sprovela raciju u sjedištu kompanije Temu u Dablinu, sumnja na subvencije Pekinga

Tanjug

11.12.2025

11:58

ЕК спровела рацију у сједишту компаније Тему у Даблину, сумња на субвенције Пекинга

Regulatori Evropske komisije sproveli su raciju u evropskom sjedištu kineskog onlajn trgovca Temu u Dablinu zbog sumnje na subvencije Pekinga koje bi mogle da kompaniji daju nepoštenu prednost na evropskom tržištu.

Prema izvorima Blumberga upoznatim sa slučajem, racije su izvršene prošle nedjelje, a Temu još nije komentarisao događaj.

Енди Дик

Scena

Uznemirujuće: Endi Dik pronađen bez svijesti na ulici - tražili Narkan

Evropska komisija je samo potvrdila da je sprovedena nenajavljena inspekcija u u skladu sa Regulativom o stranim subvencijama (FSR), bez navođenja imena kompanije, prenosi Ajriš tajms.

FSR je uvedena da bi se ograničila nepravedna državna pomoć kompanijama izvan Evropske unije i zaštitila ravnopravna konkurencija.

Regulativa omogućava Evropskoj komisiji da sprovodi nenajavljene inspekcije i provjerava da li strane firme dobijaju subvencije koje mogu narušiti tržište EU.

илу-вријеме-облаци-22102025

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

Racija se dešava u trenutku kada EU planira da ukine carinsku olakšicu za pošiljke vrijednosti do 150 evra, koja je omogućavala niske cijene kineskih platformi poput Temu i Šejn.

Temu nudi širok asortiman proizvoda po vrlo niskim cijenama, pod sloganom "kupuj kao milijarder", a u Evropskoj uniji u prosjeku ima oko 116 miliona korisnika na mjesečnom nivou.

