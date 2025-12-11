EK sprovela raciju u sjedištu kompanije Temu u Dablinu, sumnja na subvencije Pekinga

Izvor:
Tanjug
11.12.2025
11:58
Komentari:0
Regulatori Evropske komisije sproveli su raciju u evropskom sjedištu kineskog onlajn trgovca Temu u Dablinu zbog sumnje na subvencije Pekinga koje bi mogle da kompaniji daju nepoštenu prednost na evropskom tržištu.
Prema izvorima Blumberga upoznatim sa slučajem, racije su izvršene prošle nedjelje, a Temu još nije komentarisao događaj.
Scena
Uznemirujuće: Endi Dik pronađen bez svijesti na ulici - tražili Narkan
Evropska komisija je samo potvrdila da je sprovedena nenajavljena inspekcija u u skladu sa Regulativom o stranim subvencijama (FSR), bez navođenja imena kompanije, prenosi Ajriš tajms.
FSR je uvedena da bi se ograničila nepravedna državna pomoć kompanijama izvan Evropske unije i zaštitila ravnopravna konkurencija.
Regulativa omogućava Evropskoj komisiji da sprovodi nenajavljene inspekcije i provjerava da li strane firme dobijaju subvencije koje mogu narušiti tržište EU.
Društvo
Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?
Racija se dešava u trenutku kada EU planira da ukine carinsku olakšicu za pošiljke vrijednosti do 150 evra, koja je omogućavala niske cijene kineskih platformi poput Temu i Šejn.
Temu nudi širok asortiman proizvoda po vrlo niskim cijenama, pod sloganom "kupuj kao milijarder", a u Evropskoj uniji u prosjeku ima oko 116 miliona korisnika na mjesečnom nivou.
Zdravlje
2 h0
Republika Srpska
2 h3
Republika Srpska
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu