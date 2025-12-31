Kako se proslavljala Nova godina kroz istoriju?

Nova godina predstavlja jedan od najveselijih praznika koji se masovno proslavlja u našim gradovima, kao i širom svijeta, uz dobro raspoloženje, vedru atmosferu, porodično i prijateljsko druženje, pjevanje, plesanje…

Čin ispraćanja stare i dočekivanja Nove godine duboko je ukorijenjen u religiji, ali i kulturi evropske i velikog dijela svjetske civilizacije.

Nije poznat tačan podatak kada je Nova godina postala zvaničan praznik, ali se smatra da su još pre 4.000 godina Vavilonci obilježavali ovaj praznik.

Interesantno je da su i Rimljani slavili Novu godinu, ali se ipak njihov kalendar mijenjao sa svakim novim vladarom, sve do 153. godine prije nove ere, kada je Rimski senat ustanovio 1. januar kao početak nove godine. Rimljani su proslavljali u čast boga Janusa. Oni su novu godinu slavili kao simbol početka novog života i novog nadanja u životu.

Postoje podaci da Nova godina nije uvijek počinjala 1. januara. U vrijeme Mletačke republike, kao i u Rusije do 15. vijeka, prvi dan Nove godine bio je 1. mart.

Pravoslavna (srpska) Nove godine slavi se 14. januara, datuma kada se po julijanskom kalendaru slavi ulazak u Novu godinu. Zvanično 1919. godine Srbija prelazi na računanje vremena po gregorijanskom kalendaru.

Kako Srpska pravoslavna crkva nikada nije priznala gregorijanski kalendar, ona je nastavila da obilježava praznike na tadašnji način. Ovako je prvi put proslavljena Srpska Nova godina.

Širom svijeta Nova godina se slavila na razne načine i različite datume. Kineska nova godina se slavi u februaru, a kineski horoskop se potpuno razlikuje od horoskopa zapadne civilizacije.

Običaji za Novu godinu se takođe razlikuju od zemlje do zemlje, te su tako germanski narodi uveli kićenje jelke, odnosno božićnjeg drveta. Dva vijeka posle Nijemaca, jelku počinju da kite i drugi evropski narodi, a običaj se prenosi i na američki kontinent.

Na prostoru Ruske Federacije većinski dio stanovništva Novu godinu obilježava u noći između 31. decembra i 1. januara, ali ima i onih koji ovaj praznik proslavljaju usred ljeta.

Tokom istorije Nova godina se slavila shodno vremenu u kojem se živjelo, uglavnom uz gozbovanje i pijančenje, dok je danas neizostavan detalj vatromet, kao i razmjena poklona.

Još ih ranih perioda istorije datira običaj novogodišnjih parada, koje se i danas upražnjavaju u nekim zapadnoevroskim zemljama.

Parada je simbolizovala stvaranje buke koja treba da tjera zle duhove i demone, a alternativa paradi ponegdje je stvaranje buke automobilskim sirenama, kucanjem čašama, lupanjem u bubnjeve i lonce, kao i glasna muzika.

U nekim dijelovima svijeta, ljudi izbacuju stare stvari, uključujući namještaj, kroz prozor na Staru godinu kako bi unijeli pozitivnu energiju i dobrobit u novoj.

Jedan od značajnih novogodišnjih običaja koji se upražnjava u svim dijelovima svijeta je davanje zavjeta i obećanja.

Običaj novogodišnjih zaricanja datira iz perioda Vavilona, kada su ljudi jedni drugima obećavali da će da vrate oruđe za rad.

Kod nas ljudi u novogodišnjim noćima obećavaju da će više štedjeti, prestati pušiti i piti, bolje učiti, okrenuti list u ponašanju, navikama.

Najljepša novogodišnja navika su zagrljaji i poljupci, načini kako dijelimo ljubav i sreću sa drugima, prenosi Glas Srpske.