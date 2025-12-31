Logo
Srpska kuhinja na 12. mjestu najboljih na svijetu

Izvor:

Tanjug

31.12.2025

15:58

Komentari:

0
Српска кухиња на 12. мјесту најбољих на свијету

Srbija se našla na 12. mjestu u rangiranju godišnje liste najboljih kuhinja i jela svjetske enciklopedije ukusa Tejst atlas (Taste Atlas), saopštilo je Poslovno udruženje hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije HORES.

Kako je navedeno, ovogodišnji rezultati temelje se na 590.228 ocjena posjetilaca platforme za 16.357 jela iz svih dijelova svijeta.

Direktor HORES-a Georgije Genov napomenuo je da je pozicija Italije rezultat višedecenijskog sistematskog rada.

- Naravno, Italija radi već 50 godina upravo na kvalitetu hrane, na kvalitetu restorana, na izvozu hrane, na turizmu, na promociji, na stvaranju brenda i naravno da je neprikosnovena u svakom slučaju. Mi smo 12. što pokazuje potencijal da imamo šanse da napredujemo mnogo više nego što smo danas, ukoliko zaista krenemo tim putem kojim su Italijani išli - dodao je on.

