Australija obilježila početak 2026. godine

Veći dio istočne obale Australije dočekao je novu 2026. godinu uz vatromet, svjetlosne predstave i zone za zabave.

Raznolik vatromet priređen je u Sidneju kod Opere, ali i u Melburnu i drugim gradovima.

Sat vremena prije ponoći po lokalnom vremenu, na plaži Bondaj u Sidneju održana je minuta tišine za žrtve napada 14. decembra u kome je 15 osoba ubijeno, a više desetina povrijeđeno.

Sat vremena prije Australije Novi Zeland je dočekao Novu godinu u 12 časova po srednjeevropskom vremenu uz vatromet i proslave širom zemlje.

Prije Novog Zelanda, Nova godina stigla je na pacifička ostrva Samoa, Tonga, Maršalova ostrva, Fidži, Tuvalu, Kiritimati (Uskršnja ostrva), gdje su stanovnici dočekali 2026. uglavnom na plaži ili plažnim barovima.

Kod njih je, zbog vremenske zone Nova godina stigla u 11 časova po srednjeevropskom vremenu.

Da cijela planeta uđe u novu 2026. godinu potrebno je 26 sati, pa će tako poslednji Novu godinu dočekati Brazil (04 sata po srednjeevropskom vremenu), Njujork i Los Anđeles.