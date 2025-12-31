Lukašenko: Putinu su "usijane glave" svašta predlagale, zna se gdje je rezidencija Zelenskog...

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da su pojedine "usijane glave" ranije predlagale predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu da raketnim sistemom "Orešnik" izvede napad na centre za donošenje odluka u Ukrajini, ali da je on tu ideju kategorično odbacio.

Komentarišući navodni napad ukrajinskih bespilotnih letjelica na rezidenciju predsjednika Rusije u Novgorodskoj oblasti, Lukašenko je skrenuo pažnju na to da Rusija ima i da je imala sve mogućnosti da napadne neku od rezidencija predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog u trenutku kada bi on bio tamo, prenosi TASS.

"Reći ću vam čak i više. Kada je 'Orešnik' prvi put upotrebljen, pojedine usijane glave predlagale su mu da se izvede drugi napad po tim teroristima i slično, pa čak i po centrima za donošenje odluka. Putin je tu ideju kategorično odbacio odmah na samom početku", rekao je Lukašenko, prenijela je BelTA.

Lukašenko je, takođe, konstatovao da je tokom ukrajinskog sukoba nastala situacija u kojoj nijedna strana nije napadala lidera druge strane.

"Ne da su se dogovorili da ne pucaju jedni na druge, već se u ovom ratu jednostavno tako razvila situacija da niko nije pokušao da ubije šefa države druge strane. Niko to nije činio. A sada, pokušaj napada na jednu od rezidencija predsjednika", naveo je on.

Ranije danas, tokom posjete holdingu "Horizont", predsjednik Bjelorusije izjavio je da napad bespilotnim letjelicama na rezidenciju ruskog lidera Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti smatra državnim terorizmom.

"Razmišljam o tome kome je to bilo potrebno i do čega je to moglo da dovede. Pa, kome je trebalo, sumnjam ko stoji iza Volodimira Zelenskog. Mislim da, ako je on u ovome i učestvovao, nije znao šta radi", istakao je Lukašenko.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je u ponedjeljak da je kijevski režim pokrenuo teroristički napad na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti u noći 29. decembra koristeći 91 bespilotnu letjelicu.

Sve dronove su uništile snage ruske protivvazdušne odbrane, a nije bilo povrijeđenih.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je navode Moskve da su ukrajinski dronovi napali Putinovu rezidenciju.