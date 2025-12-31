Ostaje li Jokić bez MVP nagrade?

Srpski košarkaš i član Denver Nagetsa Nikola Jokić, pauziraće četiri nedjelje zbog povrede lijevog koljena koju je zadobio u duelu protiv Majami Hita.

To bi moglo uticati na MVP trku, odnosno zbog broja propuštenih mečeva Jokić bi mogao ostati bez te nagrade već u januaru.

Prema jednostavnoj računici, ukoliko Nikola Jokić propusti sve utakmice u predviđenom periodu, a to je njih 18, srpski centar će ostati bez prava na borbu za prestižnu nagradu koju je osvajao tri puta, pošto je, poslije njegovog povratka ostalo još 32 meča.

S obzirom da do sada ima 32 duela iza sebe, on će ostati na granici od 64 meča.

Međutim, ostaje nada da će Nikola Jokić uspjeti da se vrati ranije, posebno pošto je bio prvi favorit za osvajanje MVP nagrade, ali se sada na toj listi nalazi Šaj Gildžes Aleksander.