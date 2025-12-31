Privedeno još 125 lica povezanih sa "Islamskom državom

Izvor:
Turska policija saopštila je da je u Turskoj privedeno još 125 lica, u okviru operacije usmjerene protiv osoba za koje se smatra da su povezane sa "Islamskom državom".
Lica su privedena tokom simultanih racija u 25 turskih pokrajina, javlja AP.
Ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja objavio je juče da je turska policija privela 357 lica u operaciji usmjerenoj protiv "Islamske države".
On je na "Iksu" napisao da je policija izvršila racije u 21 pokrajini u Turskoj.
