Tuča nasred ulice: Svađa u saobraćaju prerasla u fizički obračun

Mondo.rs

31.12.2025

13:11

Туча насред улице: Свађа у саобраћају прерасла у физички обрачун
Na društvenim mrežama pojavio se snimak tuče koja se dogodila juče u Beogradu, a prema nezvaničnim informacijama, incident je izbio nakon svađe u saobraćaju.

Kako se navodi na Instagram profilu Serbia_live, sukob se dogodio na uglu Branka Krsmanovića i Bulevara kralja Aleksandra. Na snimku se vidi kako se četvorica mladića fizički obračunavaju nasred ulice, dok su vozila zaustavljena.

U jednom trenutku, dvojica se međusobno udaraju pesnicama i šutiraju, dok se druga dvojica rvaju između parkiranih automobila.

Zabilježen je i trenutak kada jedan muškarac drugog ubacuje na sjedište vozila i potom ga udara.

Za sada nije poznato da li je policija intervenisala povodom ovog incidenta, niti da li ima povrijeđenih.

