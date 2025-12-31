Tuča nasred ulice: Svađa u saobraćaju prerasla u fizički obračun

Izvor:
Na društvenim mrežama pojavio se snimak tuče koja se dogodila juče u Beogradu, a prema nezvaničnim informacijama, incident je izbio nakon svađe u saobraćaju.
Kako se navodi na Instagram profilu Serbia_live, sukob se dogodio na uglu Branka Krsmanovića i Bulevara kralja Aleksandra. Na snimku se vidi kako se četvorica mladića fizički obračunavaju nasred ulice, dok su vozila zaustavljena.
U jednom trenutku, dvojica se međusobno udaraju pesnicama i šutiraju, dok se druga dvojica rvaju između parkiranih automobila.
Zabilježen je i trenutak kada jedan muškarac drugog ubacuje na sjedište vozila i potom ga udara.
Za sada nije poznato da li je policija intervenisala povodom ovog incidenta, niti da li ima povrijeđenih.
