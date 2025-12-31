Logo
Large banner

Zakazano suđenje Kecmanovićima, tužilac insistira na maksimalnim kaznama

Izvor:

Tanjug

31.12.2025

11:32

Komentari:

0
Заказано суђење Кецмановићима, тужилац инсистира на максималним казнама
Foto: Tanjug/AP

Viši sud u Beogradu zakazao je za 29. januar početak glavnog pretresa u ponovljenom postupku protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dječaka koji je u OŠ "Vladislav Ribnikar" 3. maja 2023. godine ubio devetoro djece i čuvara škole i ranio još petoro djece i nastavnicu istorije, saznaje Tanjug.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović kaže da od ponovljenog postupka očekuje da će biti maksimalno efikasan i da će biti sproveden bez odugovlačenja.

- Takođe, Više javno tužilaštvo u Beogradu očekuje da će Viši sud ponovo donijeti osuđujuću presudu i da će okrivljene, u skladu sa prikupljenim dokazima i stepenom njihove krivice, osuditi na maksimalne zatvorske kazne, kao što to tužilaštvo predlaže od samog početka postupka i na čemu će insistirati do kraja - rekao je Stefanović.

Prvostepena presuda u ovom postupku ukinuta je odlukom Apelacionog suda u Beogradu krajem novembra i naloženo je ponavljanje suđenja.

Полиција Србија

Hronika

Uhapšena dvojica Albanaca zbog 30 kilograma kokaina

Ponovljeno suđenje će se voditi pred novim predsjednikom sudskog vijeća sudijom Višeg suda u Beogradu Draganom Martinovićem, jer je prethodni sudija Zoran Božović raspoređen u odjeljenje za organizovani kriminal tog suda.

Podijeli:

Tagovi:

Kosta Kecmanović

Suđenje

Beograd

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

beba

Hronika

Dijete (2) ostavili da umre u tetkinoj kući: Jezivi detalji optužnice protiv roditelja

42 min

0
Кошаркаш Партизана Двејн Вашингтон МВП АБА лиге за децембар

Košarka

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington MVP ABA lige za decembar

46 min

0
Тужилаштво БиХ оптужило још шесторицу Срба

Hronika

Tužilaštvo BiH optužilo još šestoricu Srba

47 min

1
Опрез! Гужве на већини граничних прелаза

Društvo

Oprez! Gužve na većini graničnih prelaza

50 min

0

Više iz rubrike

Ужас: Пронађено беживотно тијело на школском терену

Srbija

Užas: Pronađeno beživotno tijelo na školskom terenu

3 h

0
Стравичан пожар у Призрену: Страдала беба

Srbija

Stravičan požar u Prizrenu: Stradala beba

13 h

0
Далибор Богићевић Боги је бивши припадник МУП-а Србије

Srbija

Umro od tuge za sinom: Ratomir nije mogao da se pomiri da njegovog Dalibora više nema, dan kasnije sklopio oči

19 h

0
Miloš Vučević

Srbija

Vučević: Helez je posljednja osoba koja nekom u regionu može da drži moralne lekcije

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

45

Broj 1411 do sada pozvan 75.315 puta

11

41

Dron koji se kretao ka Putinovoj rezidenciji nosio šest kilograma eksploziva

11

41

Još jedna zemlja planira zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina od septembra 2026.

11

32

Zakazano suđenje Kecmanovićima, tužilac insistira na maksimalnim kaznama

11

18

Gačanin pokušao ukrasti gorivo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner