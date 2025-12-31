Zakazano suđenje Kecmanovićima, tužilac insistira na maksimalnim kaznama

Izvor:
Tanjug
31.12.2025
11:32
Komentari:0
Viši sud u Beogradu zakazao je za 29. januar početak glavnog pretresa u ponovljenom postupku protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dječaka koji je u OŠ "Vladislav Ribnikar" 3. maja 2023. godine ubio devetoro djece i čuvara škole i ranio još petoro djece i nastavnicu istorije, saznaje Tanjug.
Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović kaže da od ponovljenog postupka očekuje da će biti maksimalno efikasan i da će biti sproveden bez odugovlačenja.
- Takođe, Više javno tužilaštvo u Beogradu očekuje da će Viši sud ponovo donijeti osuđujuću presudu i da će okrivljene, u skladu sa prikupljenim dokazima i stepenom njihove krivice, osuditi na maksimalne zatvorske kazne, kao što to tužilaštvo predlaže od samog početka postupka i na čemu će insistirati do kraja - rekao je Stefanović.
Prvostepena presuda u ovom postupku ukinuta je odlukom Apelacionog suda u Beogradu krajem novembra i naloženo je ponavljanje suđenja.
Hronika
Uhapšena dvojica Albanaca zbog 30 kilograma kokaina
Ponovljeno suđenje će se voditi pred novim predsjednikom sudskog vijeća sudijom Višeg suda u Beogradu Draganom Martinovićem, jer je prethodni sudija Zoran Božović raspoređen u odjeljenje za organizovani kriminal tog suda.
Srbija
3 h0
Srbija
13 h0
Srbija
19 h0
Srbija
20 h0
Najnovije
Najčitanije
11
45
11
41
11
41
11
32
11
18
Trenutno na programu