Umro od tuge za sinom: Ratomir nije mogao da se pomiri da njegovog Dalibora više nema, dan kasnije sklopio oči

Izvor:
Kurir
30.12.2025
16:39
Dalibor Bogićević Bogi (52), nekadašnji pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, penzionisani policajac, preminuo je 25. decembra 2025. godine u Kragujevcu, poslije duge i teške bolesti.
Ova porodična tragedija dobila je još potresniju dimenziju kada je, svega dan kasnije, 26. decembra, od tuge za sinom preminuo i njegov otac Ratomir.
Dalibor Bogićević rođen je u selu Dobri Do kod Peći, u porodici Ratomira i Stamene Bogićević. Bio je suprug Violeti i otac dvoje djece, sina Ognjena (16) i kćerke Sofije (6), kojima je, kako ističu njegovi saborci i prijatelji, bio oslonac i uzor.
- U MUP-u Republike Srbije je od 1996. godine, radio je u SUP-u Priština u Prvoj PS i Odredu Žandarmerije u Kraljevu, bio je učesnik svih oružanih akcija u borbe tokom NATO agresije i KZB - navode na Fejsbuk Stranici "Pokret srca heroja".
Teško je ranjen u oružanom okršaju u selu Hamidija kod Obilića, u događaju koji je ostao upamćen po tome što su tada u zasjedi život izgubili policajci Branko Karavelić i Živorad Lukić.
- Učesnik je u hvatanju ubačene terorističke grupe sastavljene od stranih plaćenika u zimu 1999. godine na području Grmije kod Prištine - dodaju.
Važio je za jednoj od najhrabrijih i najboljih radnika MUP, a zbog izuzetnih zasluga tokom službe više puta je nagrađivan. U penziju je otišao 2018. godine.
- Preminuo je 25.12. 2025. godine u Kragujevcu, poslije teške i duge bolesti dok mu je otac Ratomir zbog tuge za sinom preminuo, dan kasnije, 26.12.2025. godine - saopštili su na ovoj stranici.
Sahrana Dalibora Bogićevića održana je 27. decembra na Zdraljičkom groblju u Kragujevcu.
- Vječna slava i hvala Bogiju a porodici u ime članova Pokret Srce Heroja iskreno saučešće - napisali su.
