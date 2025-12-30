Koliko je brz presretač?

Izvor:
ATV
30.12.2025
15:45
Nema vozača kojeg ne oblije znoj ako u retrovizoru ugleda Škodu, a na satu je prekoračio ograničenje. Kako izgleda vožnja i koliko brzo može da vozi ovo vozilo koje posjeduje i MUP Republike Srpske analizirali su na jutjub kanalu "Auto analiza".
Prema njihovoj analizi, presretač koji koristi MUP Srbije brzinu od 100 km/h dostigne za pet i po sekundi i može da vozi 250 km/h.
