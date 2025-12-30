Logo
Large banner

Koliko je brz presretač?

Izvor:

ATV

30.12.2025

15:45

Komentari:

0
Колико је брз пресретач?

Nema vozača kojeg ne oblije znoj ako u retrovizoru ugleda Škodu, a na satu je prekoračio ograničenje. Kako izgleda vožnja i koliko brzo može da vozi ovo vozilo koje posjeduje i MUP Republike Srpske analizirali su na jutjub kanalu "Auto analiza".

Prema njihovoj analizi, presretač koji koristi MUP Srbije brzinu od 100 km/h dostigne za pet i po sekundi i može da vozi 250 km/h.

Podijeli:

Tagovi:

presretači

brzina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

АТВ екипа у вожњи са пресретачима: Возио 163 КМ на сат тамо гдје је ограничење 60

Republika Srpska

ATV ekipa u vožnji sa presretačima: Vozio 163 KM na sat tamo gdje je ograničenje 60

3 sedm

2
Ухапшена посада полицијског пресретача, узимали мито од возача

Region

Uhapšena posada policijskog presretača, uzimali mito od vozača

8 mj

0
Представљен дрон пресретач: Малим ракетама руши друге дронове

Nauka i tehnologija

Predstavljen dron presretač: Malim raketama ruši druge dronove

9 mj

0

Srbija

Pijan vozio 200 na sat, uhvatio ga presretač

1 god

0

Više iz rubrike

Враћају се ниске температуре: Како остати сигуран иза волана када постане клизаво?

Auto-moto

Vraćaju se niske temperature: Kako ostati siguran iza volana kada postane klizavo?

21 h

0
Форд укида популарни SUV

Auto-moto

Ford ukida popularni SUV

3 d

0
До које старости је безбједно возити ауто?

Auto-moto

Do koje starosti je bezbjedno voziti auto?

4 d

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Auto-moto

Ovo je šest ključnih problema kod polovnog dizelaša

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

39

Hitne službe evakuišu zarobljene na žičari, prve fotografije sa lica mjesta

16

39

Umro od tuge za sinom: Ratomir nije mogao da se pomiri da njegovog Dalibora više nema, dan kasnije sklopio oči

16

28

Da li se transplantacijom prenose sjećanja i osobine donora? Evo šta kažu pacijenti

16

23

Intervencija policije u Botunu unijela nove podjele u crnogorsku politiku i društvo

16

16

Pljačkaši banke odnijeli plijen vrijedan 30 miliona evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner