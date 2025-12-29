Vraćaju se niske temperature: Kako ostati siguran iza volana kada postane klizavo?

Nakon što smo imali poprilično dug period blage i suhe zime vratile su se niske temperature, a s njima i zaleđene površine.

Led na cesti pravi je neprijatelj sigurne vožnje, ali postoje načini kako da smanjite rizik na minimum.

Nakon što smo imali poprilično dug period blage i suhe zime vratile su se niske temperature, a s njima i zaleđene površine. Led na cesti pravi je neprijatelj sigurne vožnje, ali postoje načini kako da smanjite rizik na minimum.

Vedre noći i niske temperature znače da su se vratili pravi zimski uslovi za vožnju, pa iako još uvijek nema snježnih padavina, vozači se susreću s izazovima i opasnostima u vožnji. Poledica i takozvani "crni led" jedni su od najvećih neprijatelja sigurne vožnje. Iako ih meteorološke prognoze i izvještaji o stanjima na cesti mogu najaviti često se led na cesti može pojaviti i kada ga ne očekujete.

Ekonomija Traži se najmanje 120.000 vozača kamiona: Firme otkazuju robu, jer nema ko da vozi

Bez obzira na prognoze i upozorenja najvažnije je da svaki vozač posebno obrati pažnju na uslove vožnje, prije svega na pokazivač temperature u automobilu. Već na temperaturama manjim od 4 stepena Celzijusa postoji mogućnost od pojave "crnog leda", pogotovo na brdskim i planinskim cestama ili dijelovima ceste koji se nalaze u sjeni. Opasnost od poledice na ovim temperaturama se udvostručuje ako padne i tek nekoliko kapi kiše jer će se doslovno pri prvom kontaktu s podlogom pretovoriti u led.

Pored ovih očitih znakova vozači trebaju pratiti reakcije i ponašanje drugih vozača i automobila oko sebe. Ako primjetite automobil koji počne proklizavati ili zanositi se, odmah maknite nogu s papučice gasa. Također, dobro je redovno provjeravati površinu ceste, ali na siguran način, pa možete kratko zakočiti na ravnom dijelu ceste čvrsto držeći volan ali i razmak od drugih automobila. Ako primijetite klizavost, povećajte razmak od drugih vozila, lagano kočite i izbjegavajte nagle pokrete volanom.

Banja Luka Automobilom udario pješaka u Banjaluci

Na autoputevima i širim cestama s više voznih traka ostanite u svojoj traci koliko god je to moguće i izbjegavajte preticanje. Razlog je jednostavan, manje korištena vozna traka je više zaleđena i samom promjenom trake može doći do gubitka kontrole. Treba uzeti u obzir da zimskoj službi treba više vremena da očisti sve vozne trake, kao i sporedne puteve, pa ih zato treba i izbjegavati.

Vrijeme praznika, povećane gužve i hladno vrijeme "savršen" su spoj za probleme u saobraćaju i vožnji. Tako Njemački automobilski klub - ADAK savjetuje vozačima da ostave svoje automobile parkirane ako je izražena jaka poledica. Upravo je poledica još opasnija od uobičajenih zimskih uslova i snijega zbog promjenjivog prianjanja i mogućeg iznenadnog gubitka kontrole nad automobilom. Ako vas takvi uslovi zateknu na putu, ne treba forsirati i najbolje je napraviti kratku pauzu jer u većini slučajeva zimske službe pravovremeno reaguju i čiste led prilično brzo, piše Kliks.