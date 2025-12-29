Logo
Large banner

Vraćaju se niske temperature: Kako ostati siguran iza volana kada postane klizavo?

Izvor:

Kliks

29.12.2025

18:57

Komentari:

0
Враћају се ниске температуре: Како остати сигуран иза волана када постане клизаво?

Nakon što smo imali poprilično dug period blage i suhe zime vratile su se niske temperature, a s njima i zaleđene površine.

Led na cesti pravi je neprijatelj sigurne vožnje, ali postoje načini kako da smanjite rizik na minimum.

Nakon što smo imali poprilično dug period blage i suhe zime vratile su se niske temperature, a s njima i zaleđene površine. Led na cesti pravi je neprijatelj sigurne vožnje, ali postoje načini kako da smanjite rizik na minimum.

Vedre noći i niske temperature znače da su se vratili pravi zimski uslovi za vožnju, pa iako još uvijek nema snježnih padavina, vozači se susreću s izazovima i opasnostima u vožnji. Poledica i takozvani "crni led" jedni su od najvećih neprijatelja sigurne vožnje. Iako ih meteorološke prognoze i izvještaji o stanjima na cesti mogu najaviti često se led na cesti može pojaviti i kada ga ne očekujete.

kamioni

Ekonomija

Traži se najmanje 120.000 vozača kamiona: Firme otkazuju robu, jer nema ko da vozi

Bez obzira na prognoze i upozorenja najvažnije je da svaki vozač posebno obrati pažnju na uslove vožnje, prije svega na pokazivač temperature u automobilu. Već na temperaturama manjim od 4 stepena Celzijusa postoji mogućnost od pojave "crnog leda", pogotovo na brdskim i planinskim cestama ili dijelovima ceste koji se nalaze u sjeni. Opasnost od poledice na ovim temperaturama se udvostručuje ako padne i tek nekoliko kapi kiše jer će se doslovno pri prvom kontaktu s podlogom pretovoriti u led.

Pored ovih očitih znakova vozači trebaju pratiti reakcije i ponašanje drugih vozača i automobila oko sebe. Ako primjetite automobil koji počne proklizavati ili zanositi se, odmah maknite nogu s papučice gasa. Također, dobro je redovno provjeravati površinu ceste, ali na siguran način, pa možete kratko zakočiti na ravnom dijelu ceste čvrsto držeći volan ali i razmak od drugih automobila. Ako primijetite klizavost, povećajte razmak od drugih vozila, lagano kočite i izbjegavajte nagle pokrete volanom.

ауто ударио пјешака

Banja Luka

Automobilom udario pješaka u Banjaluci

Na autoputevima i širim cestama s više voznih traka ostanite u svojoj traci koliko god je to moguće i izbjegavajte preticanje. Razlog je jednostavan, manje korištena vozna traka je više zaleđena i samom promjenom trake može doći do gubitka kontrole. Treba uzeti u obzir da zimskoj službi treba više vremena da očisti sve vozne trake, kao i sporedne puteve, pa ih zato treba i izbjegavati.

Vrijeme praznika, povećane gužve i hladno vrijeme "savršen" su spoj za probleme u saobraćaju i vožnji. Tako Njemački automobilski klub - ADAK savjetuje vozačima da ostave svoje automobile parkirane ako je izražena jaka poledica. Upravo je poledica još opasnija od uobičajenih zimskih uslova i snijega zbog promjenjivog prianjanja i mogućeg iznenadnog gubitka kontrole nad automobilom. Ako vas takvi uslovi zateknu na putu, ne treba forsirati i najbolje je napraviti kratku pauzu jer u većini slučajeva zimske službe pravovremeno reaguju i čiste led prilično brzo, piše Kliks.

Podijeli:

Tagovi:

Automobil

poledica

Poledica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Да ли сте знали да акумулатор може да се испразни ако је ауто паркиран близу аеродрома?

Auto-moto

Da li ste znali da akumulator može da se isprazni ako je auto parkiran blizu aerodroma?

2 mj

0
Може вас коштати више него комплетан ауто: Ако вам се поквари овај дио на возилу, боље га не поправљајте

Auto-moto

Može vas koštati više nego kompletan auto: Ako vam se pokvari ovaj dio na vozilu, bolje ga ne popravljajte

1 god

0
Зашто ауто неће да упали, шта може бити разлог?

Auto-moto

Zašto auto neće da upali, šta može biti razlog?

2 god

0
Led potpuno uništio auto, vlasnik mogao samo da gleda i snima

Auto-moto

Led potpuno uništio auto, vlasnik mogao samo da gleda i snima

2 god

0

Više iz rubrike

Форд укида популарни SUV

Auto-moto

Ford ukida popularni SUV

2 d

0
До које старости је безбједно возити ауто?

Auto-moto

Do koje starosti je bezbjedno voziti auto?

3 d

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Auto-moto

Ovo je šest ključnih problema kod polovnog dizelaša

3 d

0
Возачи нашли начин да преваре АНПР камере

Auto-moto

Vozači našli način da prevare ANPR kamere

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

19

Iz Indije došao u Banjaluku zbog posla i bolje budućnosti: Platu šalje kući, a naučio i srpski

19

19

Dječak teško povrijeđen dok je bacao petarde: Amputirali mu dva prsta

19

15

Ko će raditi za platu od marku?

19

13

Dio opštine Bileća bez vode: ''U pitanju je veliki kvar, na terenu smo''

19

10

"Za 5 minuta ako ne odeš, bićeš ubijen": Bespravno zauzimanje zemlje širom FBiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner