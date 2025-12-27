Ford ukida popularni SUV

Ford Eskejp je zvanično prestao da se proizvodi na američkom tržištu.

Posljednji kompaktni SUV, koji se u Evropi prodaje pod imenom Kuga, sišao je sa proizvodne trake u njegovoj fabrici u SAD 17. decembra, čime je okončana proizvodnja modela koji se proizvodio 25 godina, od 2000. godine.

Iako Ford sada preusmjerava svoj fokus na modele Bronko Sport i Maverik, mnogi dileri nisu zadovoljni ovom odlukom.

Auto-moto Ford radikalno smanjuje ulaganja u električna vozila

Prema novom izvještaju, mreža dilera se plaši da će ukidanje Eskejpa odvesti kupce direktno kod konkurencije.

Razlog je jednostavan - Eskejp je godinama bio jedan od ključnih ''ulaznih“ modela brenda na američkom tržištu.

Na svom vrhuncu 2017. godine prodato je više od 308.000 jedinica, dok je 2023. godine prodaja pala na oko 141.000 vozila.

U 2024. godini, brojke su se blago oporavile, a tokom 11 meseci 2025. godine prodat je 132.471 primjerak ovog vozila, gotovo isto kao i model Bronko Sport u istom periodu.

Međutim, dileri upozoravaju da Bronko Sport često ima višu cijenu i manje popusta, što otežava zamjenu Eskejpa.

Zatvaranje proizvodnje u Kentakiju je dio šireg plana - fabrika se reorganizuje kako bi proizvodila novi električni pikap srednje veličine, što je planirano za 2027. godinu.

''Eskejp je bio naš hljeb i puter“, ističu dileri.

Auto-moto Više od 200.000 automobila Ford povučeno sa tržišta

Kao pristupačan SUV, doveo je nove kupce u salone i omogućio im da ostanu lojalni brendu kroz veće i skuplje modele kasnije.

Bez takvog modela, upozoravaju, Ford rizikuje da izgubi čitavu generaciju kupaca koji će se vezati za druge brendove, prenosi B92.

Sam Ford, međutim, smatra da je strategija ispravna. Kompanija vjeruje u potencijal modela Bronco Sport i Maverick i najavljuje da će pet novih ''pristupačnih“ modela stići do 2030. godine.

Do tada, dileri će morati da se zadovolje postojećom ponudom – i da se nadaju da praznina koju je ostavio Escape neće biti prevelika.