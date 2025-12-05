ATV ekipa u vožnji sa presretačima: Vozio 163 KM na sat tamo gdje je ograničenje 60

Stop policija, pratite nas - to je prvo obavještenje nakon što vas presretač snimi u prekoračenju brzine. Zaustavljanje na prvom bezbjednom mjestu i pisanje prekršajnog naloga. U prvih 11 mjeseci ove godine na području koje pokriva Policijska uprava Gradiška evidentiran je 691 prekršaj prekoračenja brzine. Jedan od vozača sa domaćim tablicama upisan je kao rekorder.

"Na magistralnom putu MI 101 u mjestu Nova Topola gdje je ograničenje postavljeno saobraćajnim znakom od 60 KM na sat vozač se kretao brzinom od 163 kilometara na sat znači 103 KM na čas vozio preko", istakao je iz Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška Aleksandar Majstorović.

Za vrijeme današnje patrole jedan od vozača sa stranim tablama dovoljno je pritisnuo papučicu gasa da na auto putu prekorači brzinu za više od 30 kilometara na čas. Brzina dovoljna i za zabranu upravljanja vozilom na teritoriji BiH u naredna dva mjeseca i za zakonom propisanu kaznu. Brzo se vozilo i na ostalim putevima u Srpskoj.

BiH Šta stoji u nacrtu zakona o sudu BiH?

Za 11 mjeseci ove godine, MUP RS presretačima, je evidentirao 6.200 prekršaja. Upravo neprilagođena brzina kretanja na putevima najčešći je uzrok saobraćajnih nesreća. Iz godine u godinu bilježimo crnu statistiku. Svake godine evidentira se oko 12 hiljada saobraćajnih nesreća i više od 100 poginulih na putevima. Crveni alarm odavno je upaljen. Stručnjaci upozoravaju da se ne može očekivati povećanje bezbjednosti bez drastičnijeg pooštravanja kazni i jačeg preventivnog rada.

"Očigledno da smo mi trenutno na takvom podneblju da isključivo paprena kaznena politika može uticati na promjene našeg shvatanja saobraćajne situacije i na neki način da spustimo ovaj broj poginulih i teško povrijeđenih lica na našim putevima jer smo daleko, daleko iznad evropskog prosjeka", kazao je vještak saobraćajne struke Nikola Ćopić.

Uz prekoračene brzine, vožnja pod dejstvom alkohola, ali i narkotika krivac je za brojne nesreće na putevima u Srpskoj. Stručnjaci izdvajaju da su potrebne jače kazne i veći udar po džepu nesavjesnih vozača, jake preventivne mjere u koje za sada ne ulažemo mnogo, ali i kontrola naplate izrečenih kazni kako domaćim tako i stranim vozačima.