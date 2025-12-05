Stevandić: Testiranje djece na narkotike uz dozvolu roditelja, želimo da zaštitimo mlade

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da je prijedlog o testiranju djece na narkotike u srednjim školama usaglašen i da je riječ o opštem interesu koji će imati podršku.

"To nije ultimativno i ne naređuje porodicama da li svoju djecu treba da testiraju. Ništa nisam radio bez duboke analize i nije ovo samo moj prijedlog, već je ranije razmatrano na Komisiji za sprečavanje zavisnosti", rekao je Stevandić novinarima u Banjaluci.

On je istakao da su i stručnjaci iz Srbije ocijenili da je riječ o dobrom prijedlogu, istakavši da je testiranje rađeno i u nekim zapadnim zemljama prilikom upisa mladih na fakultete.

"Hoćemo da detektujemo problem i da zaštitimo djecu ukoliko su zalutali. To je jednostavno i jeftino. Sa tim smanjujemo i stopu oboljelih, kriminaliteta i potrošnje. Drugih namjera nema", istakao je Stevandić.

On je dodao da bi pravosuđe trebalo da reaguje u drugim slučajevima, pa i političara, ako postoji osnova za to.

"Pretvoriti ovu priču u političko targetiranje ličnosti je skretanje fokusa. Meni su glavna vijest djeca i neću da pomjeram fokus s onog što sam započeo", zaključio je Stevandić.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je juče da Srpska naredne godine planira realizaciju nacionalnog projekta kojim bi srednjoškolci u drugom i trećem razredu bili, uz saglasnost roditelja, testirani na narkotike.

Prije početka Šestog simpozijuma o bolesti zavisnosti sa međunarodnim učešćem, koji je juče održan u Banjaluci, Stevandić je istakao da bi to bio sjajan čin prevencije korištenja narkotika, te bi omogućilo Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske da stekne uvid o tome u kojim školama ili dijelovima Srpske postoji trgovina narkoticima.