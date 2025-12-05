Minić: Iduće godine u agrarnom budžetu dodatnih 20 miliona KM za navodnjavanje

Izvor:
ATV
05.12.2025
13:24
Komentari:0
Agrarni budžet Srpske za 2026. godinu ostaje 180 miliona KM, ali da će naredne godine, nakon realizovanja kredita Svjetske banke, biti uvećan za više od 20 miliona KM koje su namijenjene za navodnjavanje, kazao je premijer Republike Srpske Savo Minić.
"Ovaj budžet biće uvećan realizacijom kredita Svjetske banke koji je prošao proceduru u Narodnoj skupštini Republike Srpske i trenutno je na ratifikaciji u Savjetu ministara", izjavio je Minić novinarima u Banjaluci nakon konsultacija sa socijalnim partnerima u vezi sa izradom budžeta Srpske za narednu godinu.
