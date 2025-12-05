Logo
Minić: Iduće godine u agrarnom budžetu dodatnih 20 miliona KM za navodnjavanje

Izvor:

ATV

05.12.2025

13:24

Минић: Идуће године у аграрном буџету додатних 20 милиона КМ за наводњавање
Foto: ATV

Agrarni budžet Srpske za 2026. godinu ostaje 180 miliona KM, ali da će naredne godine, nakon realizovanja kredita Svjetske banke, biti uvećan za više od 20 miliona KM koje su namijenjene za navodnjavanje, kazao je premijer Republike Srpske Savo Minić.

"Ovaj budžet biće uvećan realizacijom kredita Svjetske banke koji je prošao proceduru u Narodnoj skupštini Republike Srpske i trenutno je na ratifikaciji u Savjetu ministara", izjavio je Minić novinarima u Banjaluci nakon konsultacija sa socijalnim partnerima u vezi sa izradom budžeta Srpske za narednu godinu.

Ратко Трифуновић

Republika Srpska

Trifunović: Vlada Srpske opredijeljena da podrži penzionere

Minić očekuje da će taj kredit biti realizovan u narednoj godini, a njegova koncepcija se odnosi na mjere podrške poljoprivrednoj proizvodnji u vezi sa klimatskim promjenama.

Tag:

Savo Minić

