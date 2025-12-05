Logo
Konsultacije premijera Srpske sa Unijom poslodavaca

ATV

05.12.2025

11:59

Консултације премијера Српске са Унијом послодаваца
U Banjaluci su u toku konsultacije predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića i Unije poslodavaca Srpske u vezi sa izradom republičkog budžeta za narednu godinu.

Prethodno je održan sastanak sa predstavnicima Udruženja penzionera, Zadružnog saveza Srpske, Poslovnog udruženja zajednica živinara Srpske, Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Srpske, Saveza udruženja pčelara Srpske, Udruženja voćara Srpske, Udruženja povrtara Republike Srpske, Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara Srpske i Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske.

Savo Minić

Republika Srpska

Unija poslodavaca

