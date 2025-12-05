Konsultacije premijera Srpske sa Unijom poslodavaca

Izvor:
05.12.2025
U Banjaluci su u toku konsultacije predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića i Unije poslodavaca Srpske u vezi sa izradom republičkog budžeta za narednu godinu.
Prethodno je održan sastanak sa predstavnicima Udruženja penzionera, Zadružnog saveza Srpske, Poslovnog udruženja zajednica živinara Srpske, Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Srpske, Saveza udruženja pčelara Srpske, Udruženja voćara Srpske, Udruženja povrtara Republike Srpske, Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara Srpske i Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske.
