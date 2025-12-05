Logo
Bijonse mirno posmatrala dok je njena sestra tukla Džej Zija, otkriven razlog sukoba

05.12.2025

11:49

Бијонсе мирно посматрала док је њена сестра тукла Џеј Зија, откривен разлог сукоба

Na Met gali 2014. godine odigrao se skandal o kojem je brujao cijeli svijet - mlađa sestra slavne Bijonse je prebila Džej Zija u liftu.

Jedan od najčuvenijih skandala u istoriji Met Gale dogodio se 2014. godine, kada su Bijonse, njen suprug Džej Zi i njena sestra Solanž napustili događaj i krenuli na afterparti u hotelu The Standard.

Bezbjednosne kamere u liftu zabilježile su fizički obračun – Solanž je nasrnula na Džej Zija, udarajući ga i šutirajući, dok je Bijonse sve posmatrala bez reakcije. Intervenisalo je obezbjeđenje koje je spriječilo dalji sukob.

Sada je jedan modni dizajner konačno otkrio istinu o tuči.

Oskar Lopez je za Dejli Mejl ispričao da je Solanž prebila Džej Zija jer je mislila da ima aferu sa ženom njegovog saradnika, dizajnerkom Rejčel Roj.

Бијонсе

Scena

Bijons objavila fotografiju kćerke i majke pa zbunila fanove

Razlog zašto je mislila da je preljubnik - na Met gali je pohvalio njenu haljinu!

Rejčel Roj je u to vrijeme bila udata za Džej Zijevog saradnika Dejmona Deša s s kojim ima dve ćerke. Jedno vrijeme je radila za reperovu modnu kuću, da bi potom osnovala svoju kompaniju, prenosi Mondo.

