Bijonse mirno posmatrala dok je njena sestra tukla Džej Zija, otkriven razlog sukoba

Na Met gali 2014. godine odigrao se skandal o kojem je brujao cijeli svijet - mlađa sestra slavne Bijonse je prebila Džej Zija u liftu.

Jedan od najčuvenijih skandala u istoriji Met Gale dogodio se 2014. godine, kada su Bijonse, njen suprug Džej Zi i njena sestra Solanž napustili događaj i krenuli na afterparti u hotelu The Standard.

Bezbjednosne kamere u liftu zabilježile su fizički obračun – Solanž je nasrnula na Džej Zija, udarajući ga i šutirajući, dok je Bijonse sve posmatrala bez reakcije. Intervenisalo je obezbjeđenje koje je spriječilo dalji sukob.

EXCLUSIVE! Fashion designer Oscar G. Lopez claimed that Beyoncé's sister Solange's anger, from the infamous elevator fight, stemmed from what she assumed was Jay-Z's alleged affair with Rachel Roy!



Jay Z complimented Rachel's dress and all hell broke loose 😭 https://t.co/6XF5HtScRU pic.twitter.com/JdS9d839DE — ˢᴸᴱᴱᶻᴱ𝘮𝘪𝘯𝘢𝘫 (@sleezeSTAN) December 4, 2025

Sada je jedan modni dizajner konačno otkrio istinu o tuči.

Oskar Lopez je za Dejli Mejl ispričao da je Solanž prebila Džej Zija jer je mislila da ima aferu sa ženom njegovog saradnika, dizajnerkom Rejčel Roj.

Razlog zašto je mislila da je preljubnik - na Met gali je pohvalio njenu haljinu!

Rejčel Roj je u to vrijeme bila udata za Džej Zijevog saradnika Dejmona Deša s s kojim ima dve ćerke. Jedno vrijeme je radila za reperovu modnu kuću, da bi potom osnovala svoju kompaniju, prenosi Mondo.