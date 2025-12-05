Preminuo legendarni glumac Keri-Hirojuki Tagava

Američki glumac japanskog porijekla Keri Hirojiki Tagava, čija je plodna karijera obuhvatala uloge "Šeng Tsunga" u filmovima "Mortal kombat" i seriji "Čovjek u visokom zamku", preminuo je u 75. godini.

Tagava je preminuo u Santa Barbari u četvrtak usljed komplikacija nakon moždanog udara, prenose američki mediji.

Rođen je u Tokiju, a njegova porodica kasnije se nastanila u Kaliforniji, gdje je pohađao srednju školu, a potom se upisao na Univerzitet Južne Kalifornije.

U Los Anđelesu je počeo da glumi i razvio je sopstveni stil borilačkih vještina "ču šin".

Jedan od njegovih prvih filmskih nastupa bila je uloga u filmu Bernarda Bertolučija iz 1987. godine "Posljednji kineski car", koji je osvojio devet "Oskara".

Glumio je i zlikovca Kvanga u filmu o Džejmsu Bondu "Dozvola za ubistvo", kao i u ostvarenjima "Memoari jedne gejše" i "Teken".