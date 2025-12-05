Španija i Holandija se povlače sa Evrovizije: Ovo je razlog

Izvor:
05.12.2025
Evropska radiodifuzna unija (EBU) potvrdila je učešće Izraela na Evroviziji 2026. nakon čega su uslijedile burne reakcije širom Evrope i prve zvanične najave bojkota.
Zbog učešća Izraela na muzičkom takmičenju Evrovizija, koje će se naredne godine održati u Beču, Holandija je među prvima objavila da neće učestvovati na takmičenju.
Ubrzo su istu odluku donijele Španija, Irska i Slovenija.
Reakcije država dolaze nakon višemjesečnih pritisaka da Izrael ne bi smio da ima svog predstavnika na Evrovizije zbog dešavanja u Gazi.
Održani su i masovni protesti kada je došlo promocije izraelske pjesme za sljedeću godinu.
EBU je juče održao vandredni sastanak o učešću izraelskog predstavnika nakon pokušaja antiizraelskih demonstranata da poremete finala 2024. i 2025. godine.
