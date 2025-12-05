Žena ranjena u pucnjavi u Međimurju podlegla povredama

U pucnjavi koja se u četvrtak uveče dogodila u romskom naselju Sitnice u Međimurju, u Hrvatskoj, jedna od dvije teško ozlijeđene žene je, nažalost, preminula, dok se druga i dalje bori za život u čakovečkoj bolnici, objavio je portal Indeks.

Počinilac je još u bijegu.

Porodica, prijatelji i poznanici opraštaju se od preminule na društvenim mrežama, prenosi eMeđimurje.

Prema pisanju hrvatskih medija, dvije žene su ranjene u pucnjavi koja se u dogodila u Murskom Središću, u Hrvatskoj, u dijelu grada u kojem uglavnom stanuje romska populacija.

Region Pucao u nevjenčanu suprugu, pa u njenu sestru: Obje se bore za život

Portparol Međimurske policijske uprave Radovan Gačal rekao je da je na žene pucano iz vatrenog oružja i da su obe prebačene u Županijsku bolnicu u Čakovcu, prenosi Hina.

''Druga žrtva pucnjave bori se za život s teškim povredama'', izjavio je danas portparol policije Gačal.

Iz policije su dodali da do privođenja osumnjičenog još nije došlo.

Svijet Pucnjava tokom roštiljanja, dvoje mrtvih

Prema njegovim riječima, incident se dogodio u četvrtak oko 21 čas.

Muškarac je, prema nezvaničnim informacijama koje su podijelili mještani, u kući pucao u svoju nevjenčanu suprugu, a zatim na ulici i u njenu sestru.