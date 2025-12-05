Žena ranjena u pucnjavi u Međimurju podlegla povredama

Izvor:
Indeks
05.12.2025
08:14
Komentari:0
U pucnjavi koja se u četvrtak uveče dogodila u romskom naselju Sitnice u Međimurju, u Hrvatskoj, jedna od dvije teško ozlijeđene žene je, nažalost, preminula, dok se druga i dalje bori za život u čakovečkoj bolnici, objavio je portal Indeks.
Počinilac je još u bijegu.
Porodica, prijatelji i poznanici opraštaju se od preminule na društvenim mrežama, prenosi eMeđimurje.
Prema pisanju hrvatskih medija, dvije žene su ranjene u pucnjavi koja se u dogodila u Murskom Središću, u Hrvatskoj, u dijelu grada u kojem uglavnom stanuje romska populacija.
Region
Pucao u nevjenčanu suprugu, pa u njenu sestru: Obje se bore za život
Portparol Međimurske policijske uprave Radovan Gačal rekao je da je na žene pucano iz vatrenog oružja i da su obe prebačene u Županijsku bolnicu u Čakovcu, prenosi Hina.
''Druga žrtva pucnjave bori se za život s teškim povredama'', izjavio je danas portparol policije Gačal.
Iz policije su dodali da do privođenja osumnjičenog još nije došlo.
Svijet
Pucnjava tokom roštiljanja, dvoje mrtvih
Prema njegovim riječima, incident se dogodio u četvrtak oko 21 čas.
Muškarac je, prema nezvaničnim informacijama koje su podijelili mještani, u kući pucao u svoju nevjenčanu suprugu, a zatim na ulici i u njenu sestru.
Svijet
2 d0
Svijet
3 d0
Svijet
5 d0
Svijet
1 sedm0
Region
11 h0
Region
13 h0
Region
15 h0
Region
15 h0
Najnovije
Najčitanije
10
31
10
25
10
25
10
22
10
19
Trenutno na programu