Pucnjava na dječijem rođendanu: Četiri osobe poginule, 14 povrijeđeno

Izvor:
Agencije/Reuters
30.11.2025
08:10
Komentari:0
Četiri osobe su poginule, a 14 je povrijeđeno u pucnjavi na proslavi dječijeg rođendana u gradu Stoktonu u Sjevernoj Kaliforniji, saopštila je lokalna policija.
"Možemo da potvrdimo da je 14 osoba pogođeno iz vatrenog oružja, a četiri žrtve su preminule od zadobijenih rana. Prvi rezultati uviđaja ukazuju na to da bi ovo mogao biti ciljani incident, ali istražitelji analiziraju sve mogućnosti", saopštila je kancelarija šerifa okruga San Hoaki.
Vlasti zasad nisu objavile detalje o osobi koja je pucala iz vatrenog oružja, prenosi Rojters.
