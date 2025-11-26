Tramp saopštio užasne vijesti: Predsjednik SAD-a se oglasio poslije pucnjave kod Bijele kuće

Izvor:
26.11.2025
Dva pripadnika Nacionalne garde upucana su u Vašingtonu, saopštila je američki sekretar za unutrašnju bezbjednost Kristi Noem.
Predsjednik SAD Donald Tramp je saopštio da su ranjeni pripadnici Nacionalne garde SAD u kritičnom stanju.
Američki predsjednik je nazvao strijelca „životinjom“ i rekao da će osumnjičeni „platiti veoma visoku cijenu“.
Pucnjava u blizini Bijele kuće: Upucano nekoliko vojnika Nacionalne grade, policija blokirala ulice
"Napadač je teško ranjen. Bože blagoslovi našu Veliku nacionalnu gardu i sve naše vojne i policijske službenike - napisao je Tramp na mreži Truth Social.
Dva pripadnika Nacionalne garde su upucana u blizini Bijele kuće, saopštila je policijska uprava Vašingtona.
Osumnjičeni za pucnjavu je uhapšen, saopštila je policija.
