Jeziv zločin: Muškarac ubio sinove, sestru i suprugu

Šezdesettrogodišnji muškarac ubio je dva sina, sestru i suprugu na tri različite lokacije u Njemačkoj, a potom izvršio samoubistvo.
Vjeruje se da je napadač prvo ubio sinove od 27 i 29 godina u opštini Sankt Johan, a potom sestru, staru 60 godina, u njenom stanu u Rojtlingu, piše "Dejli mejl".
Zatim je pucao u suprugu, staru 57 godina, u njihovoj kući u gradu Pfulingenu, a potom izvršio samoubistvo.
Vjeruje se da njegova supruga nije biološka majka njegova dva sina.
Lokalni mediji javljaju da je napadač bio lovac i da se utvrđuje da li je legalno posjedovao oružje koje je pronađeno pored njega.
Iz policija navode da nema naznaka da je treća strana umiješana u zločin i da je istraga u toku.
