Rusija potvrdila: Specijalni izaslanik SAD dolazi u Moskvu

Visoki zvaničnik Kremlja Jurij Ušakov potvrdio je danas da će specijalni izaslanik SAD za mirovne misije Stiv Vitkof posetiti Moskvu sljedeće nedjelje da bi razgovarao o rješenju za rat u Ukrajini.
Ušakov, savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina za spoljne poslove, tvrdio je da zvaničnici Kremlja još nisu vidjeli američki mirovni predlog iako su predstavnici Sjedinjenih Država, Rusije i Ukrajine razgovarali ranije ovog nedjelje o tome u Abu Dabiju.
"U kontaktu smo, uključujući i putem telefona, ali niko još nije seo za sto i detaljno razgovarao o tome. To se nije dogodilo", rekao je Ušakov ruskim državnim medijima.
Tramp najavljuje: Vitkof sa Putinom, Driskol sa Ukrajincima
Ukrajinski zvaničnici nisu potvrdili da li će američki ministar odbrane Den Driskola koji je posljednjih nedjelja imao značajnu ulogu u mirovnim naporima, biti u Kijevu narednih dana, kako je juče izjavio američki predsjednik Donald Tramp.
Trampov plan za okončanje rata je procurio u medije prošle nedjelje, ali u različitim verzijama koje je pokrenuo niz diplomatskih manevara. Prvobitna verzija je djelovala više naklonjena ruskim zahtjevima.
