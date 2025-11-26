Logo
Sijarto: Stav Budimpešte - "ne" ukrajinskom članstvu u EU, "da" članstvu Srbije

Izvor:

SRNA

26.11.2025

18:03

Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je da kredibilitet proširenja EU potpuno potkopava to što mnoge zemlje članice i dalje blokiraju pristup Srbije bloku.

Sijarto je rekao da bi pristup Srbije nesumnjivo doprinio Evropi u smislu privrednog rasta i učinka.

"Sa druge strane postoji zemlja /Ukrajina/ koja je u ratu i koja je apsolutno nespremna i nepodobna da uđe u EU, gdje mašina korupcije radi na najvišem državnom nivou, zemlja čiji bi pristup jasno uništio budžet i poljoprivredu EU", napisao je Sijarto na Iksu.

On je dodao da, iako bi članstvo Ukrajine značilo samo opasnost za EU, oni i dalje žele da je uguraju u blok.

"Znači stav Mađarske je "ne" ukrajinskom članstvu, "d" članstvu Srbije u EU", istakao je Sijarto.

