Usijale se mreže zbog ovog slavskog poklona: Nekada je bio obavezan, a danas je "blam"

Šećer u kocki nekada je bio neizostavni dio poklona za slavu, ali dolaskom modernih vremena, ovaj slatkiš je otišao u zaborav, pa je kako mnogi kažu, blam donijeti ga domaćinu.

Nekada je to bio znak pažnje, skromnosti i praktičnosti, nešto uvijek treba za u kuću.

Šećer u kocki je bio vrijedan i skup proizvod u ruralnim sredinama. Gost koji bi ga donio na slavu "slao je poruku" domaćinu da je to simbolika slatkoće, gostoprimstva i radosti.

Zbog toga se i na društvenim mrežama povela polemika da li šećer u kocki treba nositi u goste. I dok su neki naveli da je prosto nestao iz trenda i da bi trebalo da se vrati u slavske kese, drugi dodaju da više nije moderan i da je blam nositi ga.

- Šećer u kocke, ratluk, kafu i sapun... To je taj borbeni komplet... Zašto to niko više ne nosi, ne razumijem?!... Ja nosim obavezno kafu, ratluk i šećer u kockicama... Meni je to demode, to se nosi starijima... Mi smo ga dobili, stoji nam dvije godine, nepraktičan je, ne možeš te kocke u kolače ili za nešto drugo nego samo za kafu ili čaj, limunadu a kod nas to niko ne šećeri - samo su neki od komentara, prenosi Informer.